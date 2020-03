Texase vabariiklasest kindralkuberner Dan Patrick teatas telekanalile Fox News antud intervjuus, et paljud vanavanemad on valmis praegu surema, et päästa USA majandus oma lapselastele.

Osariigi tähtsuselt teine võimukandja põhjendas sellisel viisil president Donald Trumpi lähikonnas tekkinud plaane leevendada majanduse taastamise eesmärgil juba lähinädalatel koroonaviiruse ohjeldamiseks mõeldud piiranguid, vahendasid Axios ja Hill.

"Keegi pole minu poole pöördunud ja küsinud, kas ma eaka kodanikuna olen valmis riskima oma eluga, et hoida Ameerika meie lastele ja lastelastele sellisena nagu kogu Ameerika armastab? Ning kui see on vahetuskaup, siis mina olen nõus," teatas järgmisel nädalal 70-aastaseks saav Patrick.

"Ma lihtsalt arvan, et meie maal on palju selliseid vanavanemaid nagu mina - mul on kuus lapselast - see on see, millest me hoolime... Ning ma tahan elada nutikalt ja see üle elada, kuid ma ei taha, et kogu riik ohverdataks. Ja see on see, mida ma praegu näen," lisas ta.

Tx Lt Gov Dan Patrick says grandparents would be willing to die to save the economy for their grandchildren pic.twitter.com/wC3Ngvtsbj — Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) March 24, 2020

Texase kindralkuberneri intervjuu leidis aset vaid natuke aega pärast Trumpi esmaspäevast pressibriifingut, kus president andis teada, et "majandus taaskäivitatakse varsti" ning et ühiskondlikke piiranguid on plaanis leevendada pigem varem kui hiljem.

USA tervishoiuametnikud- ja spetsialistid on selle sammu astumise eest praegusel hetkel aktiivselt hoiatanud ning kriitikute hinnangul ei pruugi ka piirangute leevendamine ning senisest palju suurema arvu inimeste ohtu asetamine ilmtingimata majanduslikku seisu märkimisväärselt parandada, sest majanduslikku stabiilsust saavat tekitada eelkõige veendumus, et viirus on kontrolli alla saadud.