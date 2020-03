Mihkelson: majanduskriisist väljumiseks on vaja uut Marshalli plaani

Opositsioonilise Reformierakonna parlamendisaadik Marko Mihkelson ütles ETV saates "Esimene stuudio", et valitsuse kehtestatid piirangud koroonaviiruse leviku takistamiseks on adekvaatsed, samuti peab ta mõistlikuks valitsuse kokku pandud majanduse päästepaketti. Kriisist väljumiseks peaks aga tema sõnul Euroopa Komisjoni president kokku panema midagi Marshalli plaani laadset.

Marko Mihkelson kiitis valitsuse kehtestatud piirangud heaks ning tema hinnangul võiksid need hakata kehtima juba kolmapäevast.

Mihkelsoni sõnul hajaasustusega ja üsna teise kombestikuga kui Lõuna-Euroopa riikides riik jõumeetodeid kasutama ei pea, aga inimesed peaksid pidama kinni sotsiaalse distantsi hoidmise põhimõttest.

"Meil on tegemist täiesti unikaalse globaalse hübriidkriisiga. Me korraga räägime sellest, et meil on humanitaarkatastroof väga ohtliku viiruse leviku näol, Euroopa on selle keskmeks praegu. Ei meenu, et korraga maailmas istuks kodus enam kui kaks miljardit inimest. See loomulikult mõjutab rahvusvahelist majandust ja ka meie ettevõtjad tunnetavad seda. Seetõttu on täiesti adekvaatne küsida, millised meetmed viiruse tõrje piiramisel võetakse kasutusele majanduse päästmisel," sõnas Mihkelson.

"Need meetmed, mida valitsus on praegu välja käinud, on minu meelest suuresti mõistlikud," ütles Mihkelson.

Samas rõhutas poliitik, et esimene prioriteet on päästa inimelusid. "Ma arvan, et Eestis ei ole ühtegi poliitikut, kes ei näeks seda, kui kõige olulisemat faktorit. Me oleme praegu kriisi epitsentrile lähenemas, me näeme, mis meie ümber toimub," lausus Mihkelson.

Mihkelson ütles, et kuigi valitsus jagab infot eriolukorras tegutsemisest riigikogu vanematekogu vahendusel, võiks infot, opositsioonil ja ka avalikkusel üldse, rohkem olla. "Üks kitsaskoht paari nädala jooksul on olnud see, et informatsioon on olnud väga hektiline, on olnud vasturääkivusi ja see on ühiskonnas stressi taset kindlasti tõstnud," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul ei tulnud Euroopa Komisjon oma ülesannetega toime, kui Itaalia palus abi. Aidata oleks võinud Mihkelsoni sõnul kasvõi isikukaitsevahendite näol, kuigi see ei ole otseselt Euroopa Komisjoni pädevuses.

Küsimusele, kas Euroopa Liidu ühtne turg endiselt toimib, vastas Mihkelson, et kaubaveduseks on võimaldatud hoida teed lahti.

"Me oleme varasemate kriiside puhul näinud, kui aeglaselt Euroopa Liit käivitub. Aga kui ta käivitub, siis ma arvan, et ta tõestab, kui vajalik on Euroopa Liit meiesugusele väikeriigile, kes ka geograafiliselt on päris huvitavas olukorras, kui me näeme, mida teeb Poola," ütles Mihkelson.

"Ma arvan, et kriisist väljumiseks peab Euroopa Liit võtma kasutusele väga drastilised meetmed. Nimetame seda kasvõi uueks Marshalli plaaniks (USA abiprogramm Euroopa taastamiseks pärast Teist maailmasõda - toim.) või Von der Leyeni plaaniks. Praeguse humanitaarkriisi kõrval tuleb panna kokku see pakett meetmetest, mis ainult ei leevenda hetkeolukorda, vaid aitavad ka kriisist välja tulla," sõnas Mihkelson.