"See, mis puudutab riigikogu poolt abipaketi vastuvõtmist, siis soovime selle kindlasti aprillis vastu võtta. Aga sõltub sellest, milla valitsus selle valmis saab ja riigikogule esitab. Nüüd lootus, et see tuuakse riigikokku juba 6. aprillil, ehki varem oli see plaanitud 19. aprillil, et oodata ära ka kevadine majandusprognoos," rääkis Seeder ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" usutluses Indrek Kiislerile.

Seedri sõnul hakkaks riigikogu lisaeelarve vormis paketti metlema kiirendatud korras. "Kas selleks läheb nädal või rohkem, aga tavapärast pikka protsessi ei saa lubada," märkis ta.

Isamaa esimees Seeder pidas ka võimalikuks, et abipakett läbib riigikogu niinimetatud kobareelnõuna. "Ilmelt tuleb kobareelnõu, sest kiiresti on vaja ju reguleerida erinevaid eluvaldkondi - sotsiaalala, majandus, õigus, rahandus," rääkis ta. "Kui me läheme tavapärast teed, et kõik need eelnõud lähevad erinevatesse komisjonidesse menetlusse, siis see kujuneb palju pikemaks," tõdes ta.

"Ma ei arva, et kõik peab tingimata olema ühes kobareelnõus - võib-olla on mõistlik seda näiteks kaheks erinevaks eelnõuks paketeerida, seda otsustab siis valitsus. Aga jah, mingid kobareelnõud kindlasti tulevad," rääkis Seeder.

Kärped võimalikud

Seeder pidas õigeks valitsuse juba esitatud meetmeid tööturu ja ettevõtete toetamiseks, kuid ta pidas tõenäoluiseks, et hiljem tulevad siiski peavakorda ka kärped.

"Peame hakkama mõtema ka sellele, kuidas oma avaliku sektori kulusid ümber struktuureerima, et kulusid vähendada," märkis ta, viidates sellele, et valitsuse tulubaas väheneb seoses kriisiga. Kärped tuleksid siiski arutusele alles pärast teise lisaeelarve vastuvõtmist, ütles ta.

Seeder rõhutas ka, et valitsuse lubatud tööturumeetmete ellurakendamiseks on täna valitsusel vabad käed ja see sõltub sellest, kui kiiresti saavad sotsiaalministeerium ja töötukassa vastavad regulatsioonid valmis.

"Siin me ei pea ootama, kuna parlament need paketid läbi menetleb. Tööturumeetmete rakendamiseks on täna valitsusel vabad käed, see sõltub sotsiaalministeeriumist ja töötukassast - kui kiiresti nad suudavad oma meetmed välja töötada ja rakendada. Siin ei seisa asi mitte seaduste muudatuste ja parlamendi taga. Selle rakendamisega saab juba kohe alustada," rääkis ta.