Valitsuse esitatava lisaeelarve maht oleks umbes 2,5 miljardit eurot ning see sisaldab muu hulgas ka elektri, diislikütuse ja maagaasi aktsiiside langetamist.

"Kui paketi projekti vaadata, siis kindlasti on seal hetkel sees nii maagaasi, diisli kui ka elektriaktsiiside langetus," ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa).

Tema sõnul langeks maagaasi aktsiis 2017. aasta tasemele, elektriaktsiis langetataks Euroopa Liidu kõige madalamale lubatud tasemele ehk ühele eurole ja diisli puhul Läti praeguse aktsiisi tasemele ehk aktsiis väheneks 12,1 senti liitri pealt.

Elektriaktsiisi vähenemine muudaks keskmise kodutarbija jaoks elektrihinna odavamaks umbes kolm protsenti, ütles rahanduskomisjoni esimees.

Küsimusele, kas kavas on ka bensiiniaktsiisi langetamine, jättis Kokk vastamata, viidates vajadusele tagada ka riigieelarve tulude laekumine.

Kokku peaks aga aktsiisilangetused riigieelarvele maksma minema 140 miljonit eurot ning need ei tohiks kesta kauem kui kaks aastat, rääkis Kokk.

Uued aktsiisimäärad hakkaksid plaanide kohaselt kehtima alates 1. maist.

Küsimusele, kas valitsuselt on oodata lisaks praegu valmivale lisaeelarvele veel ühte lisaeelarvet, vastas Kokk, et seda on veel vara öelda.

Valitsus peaks neljapäeval esitama riigikogule lisaeelarve, mis sisaldab koroonakriisist põhjustatud majanduslanguse leevendamise meetmeid.