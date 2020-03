Põlluaas loodab lisaeelarve esimese lugemise teha juba neljapäeval

"Eeldatavasti võtab valitsus lisaeekarve vastu 1. aprillil (kolmapäeval) ja sellisel juhul teisel kuupäeval ehk neljapäeval saaksid nad selle riigikogu täiendaval istungil üle anda," rääkis Põlluaas ERR-ile. "Ja ma väga loodan, et me saame samal päeval teha ka juba selle eelnõu esimese lugemise, kus minister tuleb seda tutvustama ja räägib sellest pikemalt ja vastab küsimustele," lisas ta.

Põlluaas selgitas, et tavapärase protseduuri kohaselt annab valitsus eelnõu üle ja vastav riigikogu komisjon teeb siis ettepaneku, millal selle võiks esimesele lugemisele võtta.

"Aga sellises keerulises olukorras võib minu meelest need asjad ühendada - põhimõtteliselt saab juhatus ka sel samal päeval selle vastu võetud eelnõu komisjoni saata ja komisjon teha ettepaneku, et kohe sellel samal päeval ka päevakorda tuleks," rääkis riigikogu esimees. "Ja siis riigikogu kiidab selle neljapäevase päevakorra heaks ja me saaks nii-öelda kaks kärbest ühe korraga," lisas ta.

Põlluaas lisas, et kuna riigikogu kodu- ja töökorra seadus ei võimalda kaugtööd ega elektroonilisi töövorme, siis selleks, et parlament oleks otsustusvõimeline, peab see füüsiliselt kokku tulema. "Ja täiendava istungi jaoks peab olema kohal riigikogu liikmete enamus, ehk siis 51 liiget," tõdes ta.

Samas märkis Põlluaas, et Reformierakonna fraktsioon on hetkel sellele vastu. Reformierakonna fraktsioon on riigikogu suurim, selles on 34 liiget.

"Kui me esimest lugemist neljapäeval ei tee, siis toimub see igatahes esmaspäeval, kuuendal aprillil," lisas Põlluaas.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) rääkis eelmisel nädalal ERR-ile, et tema hinnangul võiks riigikogu lisaeelarve kujul esitatava valitsuse majandusmeetmete kriisipaketi heaks kiitma juba aprilli esimesel täisnädalal.

"Me leppisime kokku, et lisaeelarve antakse riigikogule üle hiljemalt esimesel aprillil ja me proovime siis selle eelnõu nädalal, mis algab 6. aprillist, ka riigikogus läbi menetleda, et see seaduseks saaks," rääkis Kokk kolmapäeval, pärast rahanduskomisjoni istungit. Tema sõnul võiks esimene lugemine toimuda kuuendal, teine lugemine kaheksandal ja kolmas lugemine juba üheksandal aprillil.