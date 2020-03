Opositsioon peab enda kaasamist kriisi lahendamisse ebapiisavaks

"See infovahetus on selline, et me saame eelmise päeva uudiste kokkuvõtte meilile," ütles Reformierakonna esimees ja riigikogu fraktsiooni juht Kaja Kallas neljapäeval ERR-ile.

Kallas möönis siiski, et korra nädalas riigikogu vanematekogus on võimalus peaminister Ratase ülevaadet kuulata. "Võib öelda, et selline asi praegu töötab, et vanematekogu käib kord nädalas koos. Aga see ei ole mingi selline operatiivne - stiilis, et kuulame teie mõtteid. See ei ole kindlasti nii, et hirmsasti tahetakse meiega arvestada või kuulata meie mõtteid," rõhutas ta.

Kallas ütles, et kui kohtumine peaministriga juhtub olema enne seda, kui valitsus õhtul koguneb, siis võib kuulda ka plaanidest. "Kui näiteks vanematekogu satub olema sel päeval, kui õhtul võetakse vastu mingid uued otsused, siis me võime kuulda sellest, et kaalumisel on üks või teine asi. Aga jah, see ei ole kuidagi nii, et meiega enne (räägitakse - toim.). Tavaliselt saame kõigepealt meediast selle informatsiooni," rääkis ta.

Sama rääkis ERR-ile ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ja selle riigikogu fraktsiooni esimees Indrek Saar. "Ma arvan, et saaks paremini," ütles Saar küsimuse kohta, kuidas laabub eriolukorras valitsuse ja opositsiooni koostöö.

"Kui me räägime kriisi lahendustest, siis lahendustesse on võimalik kahte moodi opositsiooni kaasata. Üks on see, et valitsus otsustab ära ja siis informeerib opositsiooni, et nüüd on otsus selline ja põhjendab, miks ta seda tegi. Teine variant on see, kui enne otsustamist arutatakse koos opositsiooniga, et kas need otsused on parimad võimalikest ja mis on opositsiooni arvamus sellest. Seda teist varianti ma ei saaks öelda, et oleks rakendatud, paraku," tõdes Saar.

"Küsimus on selles, et mida mida soovitakse teha. Ma arvan, et eri riikides on erinevaid näiteid, kus opositsioon kaasatakse sisuliselt otsustamisse. Ehk siis enne, kui otsused vastu võetakse, arutatakse ka opositsiooniga, mis oleks väga tervitatav, kuna meil on enneolematu kriis. Meil oleks vaja võimalikult suurt ühiskondlikku konsensust, kuidas me selle kriisiga tegeleme, millised on eesmärgid ja millised on lahendused selle jaoks," rääkis SDE esimees. "Nii, et kindlasti parim võimalik kriisi lahendamise meetod poliitilise poole pealt oleks loomulikult kaasata kõik osapooled, sest opositsioon esindab väga suurt osa Eesti valijatest. Aga praegu on olnud see info jagamise formaat ehk siis juba tehtud otsustest ja kavandatavatest tegevustest on antud ülevaade," märkis ta.

Kallas viitas samuti teiste riikide praktikale, tuues esile Soome valitsuse tegevuse. Lisaks ütles ta, et sooviks opositsiooni seisukohtade sisulist arvestamist. "Meie oleme omalt poolt öelnud, et me oleme kindlasti valmis konstruktiivseteks aruteludeks Aga millega ma ei ole nõus, et koostöö valitsuse arvamuse järgi on see, et meie oleme lihtsalt kõigega nõus, millega nemad välja tulevad. Et eriti kui nad kavatsevad ka lisaeelarvesse peita tegelikult oma valimislubadusi, mida tegelikult kriisi ületamiseks üldse vaja ei ole, siis selliseid asju me kindlasti ei saa toetada. Me toetame kõiki selliseid asju, mis on vajalikud kriisist väljatulekuks," ütles Kallas.

Nii Kallas kui Saar möönsid siiski, et mitteformaalselt saab valitsuse liikmetega suhelda. "Kui me helistame, kui me suhtleme erinevate valitsuse liikmetega, siis nad meie kõnesid võtavad, ka Jüri Ratas. Saame ühenduses olla, aga see ei ole kuidagi süstemaatiline," tõdes Kallas. "Jah, selliseid mitteformaalseid kontakte ikka on olnud, aga mingit süsteemset konsultatsiooni ei saaks välja tuua," ütles Saar.

Erakonna Isamaa esimees ja riigikogu esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder rääkis kolmapäeval ERR veebisaates "Otse uudistemajast", et peaminister Ratas käib vanematekogu istungitel, annab seal erakondade esindajatele ülevaate olukorrast ja ettepanekutest. "Ja kõik fraktsioonide juhid saavad seal samas esitada peaministrile ka küsimusi. Nii, et see formaat on meil olemas," rääkis Seeder opositsiooni kaasamisest eriolukorras.

Riigikogu vanematekogu koosneb kõikide fraktsioonide esimeestest ning see kohtub peaministriga alates eriolukorra kehtestamisest igal esmaspäeval.