Riigikogu võib lisaeelarve heaks kiita juba aprilli esimeses pooles

"Me leppisime kokku, et lisaeelarve antakse riigikogule üle hiljemalt esimesel aprillil ja me proovime siis selle eelnõu nädalal, mis algab 6. aprillist, ka riigikogus läbi menetleda, et see seaduseks saaks," rääkis Kokk (Isamaa) kolmapäeval, pärast rahanduskomisjoni istungit ERR-ile. Tema sõnul edastas komisjon sellise soovi ka istungil osalenud peaminister Jüri Ratasele.

"Praegusel hetkel on plaan, et esimene lugemine on kuuendal, teine lugemine kaheksandal ja kolmas lugemine juba üheksandal aprillil. Aga et see sellises tempos ära teha, on vaja kindlasti, et rahanduskomisjonil oleks baasmaterjalid tunduvalt varem käes. Me oleme komisjoni liikmetega kokku leppinud, et meil on iga igaks päevaks aeg kinni pandud ning kui meil on materjali ja vajadus, siis me saame interneti kaudu suhelda ja oma koosolekuid pidada," rääkis Kokk.

Rahanduskomisjoni esimees tõdes ka, et koos lisaeelarvega tuleb muuta mitmeid seadusi ja selle juures soovivad kõik fraktsioonid ja komisjonid sõna sekka öelda.

Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles kolmapäeval, et tõenäoliselt läbib abipakett riigikogu niinimetatud kobareelnõuna. "Ilmelt tuleb kobareelnõu, sest kiiresti on vaja ju reguleerida erinevaid eluvaldkondi - sotsiaalala, majandus, õigus, rahandus," rääkis ta. "Kui me läheme tavapärast teed, et kõik need eelnõud lähevad erinevatesse komisjonidesse menetlusse, siis see kujuneb palju pikemaks," tõdes ta.

"Ma ei arva, et kõik peab tingimata olema ühes kobareelnõus - võib-olla on mõistlik seda näiteks kaheks erinevaks eelnõuks paketeerida, seda otsustab siis valitsus. Aga jah, mingid kobareelnõud kindlasti tulevad," rääkis Seeder.