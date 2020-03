Otse kell 14.30: veebiseminar distantsõppest koos presidendiga

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) korraldab kolmapäeval kell 14.30-16 veebiseminari teemal "10 kodust koolipäeva – õpitud peatükid", mille eesmärk on vaadata tagasi möödunud kümnele päevale distantsõppes ning jagada kogemusi. Seminaril osaleb ka president Kersti Kaljulaid.

Veebiseminari teemad ja osalejad

Vestlusring "Kuidas on möödunud esimesed kümme päeva distantsõppel". Õpilase, õpetaja ja lapsevanema vaade.

Vestlusringis osalevad president Kersti Kaljulaid, Lihula gümnaasiumi õpilane Joosep Michels, lapsevanem Triin Lumi, Viljandi riigigümnaasiumi matemaatikaõpetaja Marika Anissimov ning HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere.

Kuidas edasi? Kooli juhtkonna ja õpetajate tegevusplaanid

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Liina Põld annab koolidele ministeeriumi soovitused.

Kuidas toetab HITSA koole ja õpetajaid digitaalses distantsõppes?

HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan räägib e-õpet soodustavatest tööriistadest.

Kuidas keerulises olukorras end hoida ja hakkama saada? Kuidas isoleeritus inimesele mõjub, eriti, kui see on pikem? Kuidas last aidata ja toetada, jäädes ise terveks?

Psühholoog Kadri Järv Mändoja soovitused õpetajale, õpilasele ja lapsevanemale.

Milleks peaks valmistuma koolid paari kuu vaates?

Direktor Mare Räis tutvustab Järveküla kooli kriisiplaani järgmiseks kaheks kuuks.

Soovitused õpetajatele õppetöö metoodiliseks läbiviimiseks

Innove juhatuse esimees Birgit Lao jagab õpetajatele õppekorralduslikke nõuandeid.

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) on haridus- ja teadusministeeriumi, ülikoolide ja IT-ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, mis toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös.