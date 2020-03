Usun meie õpetajatesse ja õpilastesse ning sellesse, et see kriis viib nii mõneski mõttes hariduse uuele tasemele ja loodan kogu südamest, et tekkinud uued praktikad jäävadki kasutusse, kirjutab Erika Veide.

Kes meist ikka nii väga uskus, et jõuame sellisesse reaalsusesse, aga see tuli. Nii nagu oleme juba päris pikalt rääkinud noorte 21. sajandi pädevuste arendamisest, sest ühel hetkel on reaalsus kohal ja võidavad need, kes on juba algust teinud. Lapsed, kelle arenguuskumusega on tegeletud, keda on õpetatud probleeme lahendama ja kelle väärtus ja hoiak on ettevõtlikkus, saavad nüüd paremini hakkama.

Sa kaunikene, ennastjuhtiv võimestatud õppija ja õpetaja, sinu eksam ja võimalus end proovile panna on saabunud. Kogeda, mida tähendab tõeline autonoomne motivatsioon ja probleemõpe. Enam pole tarvis ettekujutust, kõik on ülimalt tõetruu ja praktiline. Nüüd katsutakse läbi meie paljude arenguuskumused päriselt.

Loen vanemate murelikke postitusi oma lastest, kes kohe kindlasti ei saa üksi õppimisega hakkama ja kes vajavad pidevat juhendamist ja kaasamist. Nüüd on see koht, kus saab reaalselt selle teemaga tegelema hakata.

Kujunenud olukord annab uue mõõtme ja värskuse loovusele, probleemilahendusoskusele, planeerimisoskusele, ettevõtlikkusele, koostööoskusele. Seda on eriti hea näha, vaadates, kui kiiresti levivad ja tekivad erinevad aine- ja probleemipõhised Facebooki-grupid ning kui asjalikku infot seal vahetatakse ja jagatakse. Usun meie õpetajatesse ja õpilastesse ning sellesse, et see kriis viib nii mõneski mõttes hariduse uuele tasemele ja loodan kogu südamest, et tekkinud uued praktikad jäävadki kasutusse.

See on parim aeg mustrite murdmiseks. Nende mustrite, mis hariduses on püsinud sajandeid ja mis on takistanud meid uuele tasandile jõudmast. Mustrid, mis on murtud meie eest.

Loodan vaid, et kui me kõik kohtume taas klassiruumis, on meis piisavalt tarkust, et mitte jätkata kõige "traditsioonilisega" ja istuda taas kuklavaatega klassiruumis, lugeda õpikust tekste, vastata teksti lõpus viiele küsimusele ja lahendada paar harjutust töövihikust.

Kõigele on oma aeg ja koht ja vajadus. Loodan vaid, et me jätkame senisest jõudsamalt, teadlikumalt ning tahtlikumalt pädevuste kujundamisega sh ettevõtluspädevusega, tegeleme selle ennastjuhtiva võimestatud õppijaga, kes läheb iga järgmisesse "uude" tugevamana ja teadlikumana kui enne.

Hariduses on praegune olukord tohutu tervenemine ja metsik edasiminek ja teadmistele täiesti uue vaatenurga andmine. Hariduses ei ole kriisi, vaid on tohutu potentsiaali vallandumine. See, mis oli varjatud ja varuna olemasolev, on saanud võimaluse ja ideaalse olukorra tõusta esile ja teha tohutu spurt.

