Seeder: suur tõenäosus, et pensionireform jääb venima

"Siin on ka erinevatel poliitikutel ja erinevatel advokaadibüroodel juristidel ekspertidel olnud erinevad arvamused ja eks need erinevad arvamused peavad, siis saamegi lõpuks lahenduse riigikohtus," ütles Seeder ERR-ile.

Seeder rääkis, et pensionireformi edasine käekäik sõltub nüüd riigikohtust ja riigikogust.

"Võib-olla Riigikohtu otsuse järel peab parlament uuesti selle seaduse juurde tulema ja hakkama teatud sätteid muutma, nii et täna väita üht või teist lõplikult ei saa. Aga ütleme siis nii, et "küllaltki suur tõenäosus on, et see protsess jääb venima ja neid kuupäevasid tuleb edasi lükata," ütles Seeder.

Mis saab võimalikust maksete peatamisest teise sambasse, selgub Seederi sõnul riigikogus lisaeelarve arutelude käigus.