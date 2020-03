"Majandusmeetmete paketi suurus on kaks miljardit eurot, mis moodustab ligi seitse protsenti meie SKP-st. Selle esmärk on leevandada kriisi algfaasi, aidata ettevõtteid ja töötajaid, tagada majanduse toimimine ja kasvule pööramine, et oleks võimalikult vähe pankrotte," ütles Ratas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Suurima osa abipaketist moodustab 500 miljoni euro suurune käibelaen, mida hakkab riik ettevõtetetele andma Kredexi kaudu.

Samuti sisaldab see 250-miljonilist tööturu meedet, mis antakse läbi töötukassa kriisi tõttu tööta jäävatele töövõtjatele. Töötukassa nõukogu jõudis kolmapäeva õhtul kokkuleppele, et raskustes ettevõtetes koondamise vältimiseks plaanib töötukassa hüvitada kahe kuu jooksul 70 protsenti palgast.

Valitsus otsustas ka haiguspäevade hüvitamise esimesest kolmanda haiguspäevani perioodil märtsist maini.

Lisaks peatab riik ajutiselt teise pensionisamba sissemaksed.

Valitsuse neljapäeval avaldatud teatest majanduspaketi kohta selgub, et see võimaldab maksuvõla ajatamist 18 kuuks, kogumispensioni teise samba sissemakse ajutist peatamist, FIE-de teise kvartali avansilise makse ärajätmist ning ka ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist.

Valitsuse kirjeldus meetmetest muutmata kujul:

SA KredEx pakutavad meetmed:

Juba väljastatud pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks pakutav laenukäendus – summas miljard eurot (käenduste realiseerimise ülemmäär 600 miljonit eurot), järgmistel tingimustel:

1) kui pank leevendab olemasoleva SA KredEx poolt tagamata pangalaenu tagasimaksegraafikut, annab SA KredEx laenule oma käenduse;

2) maksimaalne käendussumma on viis miljonit eurot ettevõtte kohta,

3) võimaluse korral taastatakse fikseeritud käendus või tõstetakse käendusmäära suuremaks kui 80 protsenti tagatavast kohustusest

SA KredEx käibelaen – summas 500 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:

1) SA KredEx annab ettevõttele käibelaenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks, sh vajaduse korral pangalaenu maksete tasumiseks,

2) maksimaalne laenusumma on viis miljonit eurot ettevõtte kohta,

3) intress on ca neli protsenti aastas;

SA KredEx investeerimislaen – summas 50 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:

1) SA KredEx annab ettevõttele investeerimislaenu, et ära kasutada nii koroonaviiruse levikust tulenevalt tekkinud kui ka teisi uusi ärivõimalusi,

2) maksimaalne laenusumma on viis miljonit eurot ettevõtte kohta,

3) intress on ca neli protsenti aastas;

Töötukassa pakutav tööturuteenus vähenenud töötasu toetamiseks – summas 250 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:

1) toetust saab iga kvalifitseeruv tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märts kuni mai 2020,

2) toetust makstakse iga toetust vajava töötaja kohta ühes kuus kuni 1000 eurot brutosummana,

3) toetust makstakse arvestusega üldjuhul 70 protsenti töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.

Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede osas perioodil märtsist maini.

Lisaks:

Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole käenduse (kuni 50 miljonit eurot), käibelaenu (kuni 100 miljonit eurot) või maakapitali (kuni 50 miljonit eurot) saamiseks.

Füüsilisest isikust ettevõtjatele viiakse sisse avansilise sotsiaalmaksu abimeede.

Riik kompenseerib märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude osa kuni kolme miljoni euro ulatuses.

Valitsuse liikmed toetasid rahandusministri ettepanekuid peatada riigi poolt maksuintresside arvestamine kaheks kuuks ning võimaldada maksuvõlgade ajatamine praegu kehtivast madalama intressiga.

Tuleb lisaeelarve

Rahandusminister Martin Helme sai ülesande algatada riigi 2020. aasta lisaeelarve eelnõu koostamise ning esitada lisaeelarve eelnõu valitsuskabineti nõupidamisele arutamiseks ja otsustamiseks hiljemalt 16. aprillil.

Helme ütles neljapäeval pressikonverentsil, et lisaeelarvega käivitatakse abimeetmete teine pakett. "See on meie meetmete paketi esimene osa," ütles ta Ratase tutvustatud meetmetele viidates. "Tuleb teine osa, mis seostub lisaeelarvega, seal räägime pikema plaaniga asjadest - investeeringute pakett ja maksude osa," märkis Helme.

Ta rääkis ka, et praegu koondatakse infot majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ning omavalitsustes ettevalmistatud projektidest, mille elluviimiseks ei ole siiani raha leitud ning kaalutakse, millised neist lähevad töösse.