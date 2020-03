Püütud tint läheb otse külmhoonesse ja sealt Ukrainasse

Kutseline kalur Raio Piiroja on üks, kes neljapäeval kella 11 ajal oma tindikoormaga sadamasse jõudis. Kalapaate oli Japsi kai ääres mitu ja tindisaak on korralik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi mõni üksik sadamasse tulnud inimene kalast ilma ei jäänud, siis üldiselt läheb kogu saak külmhoonesse.

Piiroja sõnul oli neljapäev alles esimene päev, kus tõeliselt püüda sai. Räime kohta ei oska keegi veel midagi öelda.

"Raske on üldse võrrelda. Mina ei tea, et oleks selline aasta olnud, et Pärnu lahel üldse jääd ei olnud. Ega ei tea, mis see kala tegema hakkab," rääkis Piiroja.

"Inimesi on tulnud täiesti juhuslikult, väga üksikud küll, siia ja on siis saanud mõne kalakese, aga keegi ei julge tänastes oludes tulla sadamasse vastu. Jah, muidu kutsuks kõiki sadamasse, aga praegu seda ei tee. Käivad need, kes käivad. Võib-olla igaüks on oma kaluri leidnud, kes äkki toob kotiga koju. Massis siia pole mõtet joosta," lisas Piiroja, kelle sõnul läheb tint kohe külmhoonesse ja siis Ukrainasse.

Piiroja, kes on on paadis koos paarimehega, ütles, et kalurid koroonaviirust ei karda.

"Merel on värske õhk, sööme kala ja sibulat, ei ole häda midagi," ütles ta.