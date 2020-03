Põhjamaade Investeerimispank (NIB) ja Eesti Vabariik on allkirjastanud laenulepingu 15-aastaks summas 750 miljonit eurot, mille eesmärgiks on aidata finantseerida meetmeid, mis on vajalikud koroonaviirus COVID-19 pandeemia mõju leevendamiseks majandusele ja ühiskonnale.