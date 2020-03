Narvas alustas patrulle omavalitsuse korrakaitseteenistus

Ametnike ülesanne on märgata kogunevaid inimesi ja selgitada neile eriolukorra piirangunõudeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vaatluse alla võeti reedel linnaelanike seas populaarsed matkarajad, vaba aja veetmise kohad ja laste mänguväljakud. Suurematel puhkealadel liikus tavalisest vähem inimesi ja selgitusi tuli jagada vaid rulaplatsil turnivatele lastele.

Ametnike hinnangul peavad Narva elanikud üldjuhul piirangutest kinni, kuid esineb ka erandeid.

"Peetri väljakul oli neli asotsiaalsusele kalduvat nooremat meest, kes püüdsid seal kärakat panna, aga kui me läksime lähemale, siis nad said aru ja läksid ära. See intsident oli lahendatud," rääkis Narva korrakaitseteenistuse ametnik Jüri Teslenko.

"Midagi teravat ei ole ja mina olen igatahes rahul. Narvakad tegelikult võtavad seda asja täie tõsidusega ja vastutustundega ja ei saa öelda, et midagi oleks väga hullu. Ma arvan, et narvakad on õigesti asjast aru saanud," lisas ta.