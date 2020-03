Kaitseministeeriumi asekantsleri Kadi Silde sõnul on julgeolekuolukord Saheli piirkonnas habras ja Eesti jätkab koos rahvusvahelise kogukonnaga jõupingutusi olukorra stabiliseerimiseks ning Mali julgeolekujõudude võimekuse tõstmiseks.

"Selles on oluline roll Euroopa riikide erioperatsioonide sihtüksuse Takuba loomisel. Eesti erioperatsioonide üksus on valmis Malisse siirmiseks alates suvest, et tihedas koostöös Prantsuse erioperatsioonide üksutega Mali julgeolekujõududele abiks ja toeks olla," lisas Silde.

Eesti osaleb Malis kokku kolmel erineval operatsioonil. Ligi poolesaja kaitseväelasega panustab Eesti hetkel prantslaste juhitavasse Barkhane operatsiooni, meie staabiohvitserid osalevad ÜRO rahuvalvemissioonil MINUSMA ning staabiohvitserid ja instruktorid Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali.

Kohtumisel kõneles Prantsusmaa relvajõudude minister Florence Parly Pau tippkohtumise tulemusest, Mali kaitseminister Ibrahima Dhirou Dembélé ning Nigeri kaitseminister Issoufou Katambé andsid ülevaate Saheli piirkonna julgeolekust ja rõhutasid vajadust võidelda Liptako-Gourma piirkonnas terroriakte korraldavate organiseeritud relvastatud rühmitustega.

Konverentsil osalesid lisaks Prantsusmaale Belgia, Eesti, Hollandi, Itaalia, Mali, Nigeri, Norra, Portugali, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi ja Ühendkuningriigi esindajad, kes said ülevaate ka käimasolevast operatsioonist Barkhane.

Sihtüksuse Takuba esialgne võimekus on plaanis saavutada 2020. aasta suveks ja täielik operatiivvõimekus 2021. aasta alguseks. Konverentsil kiideti heaks sihtüksuse Takuba poliitiline avaldus, Eestit esindas kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kadi Silde.