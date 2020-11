USA sõjaväelased, kelle hulgas oli eriüksuse SEAL võitlejaid, hüppasid pärast laupäeva keskööd langevarjudega piirkonda, kus ameeriklasest farmerit Philip Walton kinni hoiti ning ründasid pantvangivõtjate laagrit, kirjeldas väljaanne The Times.

Rünnakust võttis osa umbes 30 eriüksuslast ja piirkonna kohal tiirles ka mitu USA drooni, edastas meedia. Äkkrünnakus tapeti kuus seitsmest pantvangivõtjast. "Nad olid enne surnud, kui üldse aru said, mis toimub," ütles üks allikas väljaandele ABS News.

Ameeriklane Philip Walton (27) rööviti tema farmist Nigeri lõunaosas eelmisel nädalalt. Tema röövijad, kes liikusid moototrratastel, viisid mehe naaberriigi Nigeeria põhjaossa, kus tegutsevad nii Al Qaeda kui ka Islamiriigi terrorirühmitused. Kohalike ametnike sõnul ähvardasid röövijad anda ameeriklase üle ühele neist rühmitustest, kui tema eest ei maksta ühte miljonit dollarit lunaraha.

Waltoni asukoht tehti kindlaks tema röövijate mobiiltelefone jälgides, kirjutas ajaleht The New York Times.

Walton päästmisoperatsiooni viga ei saanud ja ta viidi koos eriüksuslastega helikopteril Nigeri pealinna Niameysse, kus teda ootas juba ta perekond. Pentagoni pressiesindaja sõnul ei saanud ka ükski USA sõdur erioperatsioonis viga.

Ameeriklase röövimine tuli ainult mõni kuu pärast seda, kui Nigeri lõunaosas tapsid samuti mootorratastel lähenenud püssimehed augustis Niamey lähedases looduspargis kuus Prantsuse abitöötajat ja ühe kohaliku.

Ehkki ründajate kohta pole täpset teavet, arvatakse, et see on seotud islamistlike rühmituste tugevnemisega Aafrikas, Saheli regioonis. Malis 2012. aastal alanud džihhadistide liikumine on laienenud nüüd naaberriikidesse nagu Burkina Faso ning ähvardab haarata ka Cote d'Ivoire'i ja Nigeri. USA Aafrika uurimise strateegilise keskuse andmeil tegutseb praegu piirkonnas 25 islamistlikku rühmitust, 2010. aastal oli selliseid ainult viis.

Saharas lõunasse jäävas piirkonnas kasvanud ebastabiilsus on sundinud kunagisi koloniaalriike seal oma kohalolekut taas suurendama. Nii on Prantsusmaa paigutanud Tšaadi pealinna N'Djamenasse alaliselt 5000 sõjaväelast.

Hoolimata USA presidendi Donald Trumpi veebruaris väljendatud plaanist viia oma üksused Aafrikast ära, jätkab USA oma kohalolekut kontinendil. Väidetavalt oli Ameerika Ühendriikidel eelmisel aastal kaks alalist baasi ja neli poolalalist toetuspunkti Nigeris.

Edukast päästeoperatsioonist teatas nädalavahetusel oma kampaaniaüritusel ka president Donald Trump, kes kiitis USA eriüksuste võimekust.