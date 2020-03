Aab: tellisime kaitsevahendid Hiinast, sest Euroopa on kinni

Rahandusministeerium teatas neljapäeval, et Eesti riik tellis Hiina ettevõtjalt 11,4 miljoni dollari eest kaitsemaske, kindaid, kaitseülikondi, kaitseprille ja teisi kaitsevahendeid. Ainuüksi kaitsemaske telliti 7,6 miljonit.

Minister Aab täpsustas "Esimeses stuudios", et kirurgilisi maske on tellimuses 5,5 miljonit, respiraatoreid FFP-2 kaks miljonit ning respiraatoreid FFP-3, mis on arstide kasutatav respiraator, 100 000. Viimaste puhul on Aabi sõnul riigil leping ka Sillamäe ettevõtjaga, kelle kogu toodang on garanteeritud Eesti riigile.

"Kogu (Hiina) tellimus on ühe kuu varu, arvestades, et olukord progresseerub. Et ka siis, kui on rohkem inimesi intensiivravil, katab see varu ära," ütles Aab.

Ministri sõnul sõltub nüüd tellitu kohalejõudmisel palju ka Eesti enda logistilisest võimekusest, sest tellitu maht on kolm-neli lennukitäit.

"Osa tellitust on jõudmas tarnija ladudesse lähiajal. Nüüd sõltub meie logistilisest võimekusest, et me peame saama selle mõistliku koguse, mis mahub ühe lennuki peale. Kui esialgu hinnata, siis on (kokku) kolm või neli lennukitäit," lausus ta.

Hiinast otsiti tarnijat seetõttu, et Euroopast pole võimalik tarnijat praegu leida. "Enamus riike on broneerinud kogu oma tootmisvõimsuse endale. Rakendatakse erinevaid piiranguid, mida avalikult ei tunnistata – Euroopa on praktiliselt kinni," ütles minister.

Aabi sõnul tegi Eesti suursaadik Hiinas koos hiinlastega kindlaks, et tegu oleks usaldusväärse tarnijaga. "Meil on võimalik välisministeeriumi ja PPA (politsei- ja piirivalveamet) kaudu tausta kontrollida, nii et me päris pea ees tulle ei lähe," ütles ta.

Euroopas aga võtab kaitsevahendite tarneahelate taastamine veel kaua aega. "Kui me vaatame naaberriike, siis ega keegi pole paremas seisus – šokk tabas kõiki ühekorraga. Tarneahelad ja lepingud, ka isikukaitsevahendite, katkesid äkki, ja need ei toimi tänase päevani," ütles Aab.

Aabi sõnul on haiglatel praegu vajaminev varu olemas, kuid see on üsna kriitilise piiri lähedal. "Hinnanguliselt on praegu erinevatel haiglatel varu nädal kuni kaks, arvestades ka seda, et haigeid võib tulla juurde. Me oleme ka teinud ühe tellimuse, pidi tulema Euroopast, peaks olema kohal ja on võimalus, et tuleb homme – ja kirurgilised maskid, mida oleks kiiresti vaja hooldekodudesse suuremas koguses. Kui seda ei tule, siis mingil hetkel tuleb haiglatel oma varu jagada ka hooldekodudega," rääkis Aab.

Minister kiitis haiglaid, et nood on olukorras, kus lepingud ja tarneaheldad ära kukkusid, suutnud mingi varu endale soetada. "See (kaitsevahendite tellimine – toim.) ei ole tegelikult riigi ülesanne, sest iga teenuseosutaja – haigla, hooldekodu – peaks ise varud muretsema. Kuivõrd ümberringi on selline olukord, siis nüüd tuleb seda riiklikult korraldada," lausus ta.

Desinfitseerimisvahendeid on Aabi sõnul riigiasutustel ja kohalikel omavalitsustel pragu piisavalt, kuigi apteekides endiselt mitte. "Nad lubavad, et neil ka kohe tuleb," märkis Aab.

Liikumispiirangute kohta ütles Aab, et valitsus on piiranguid seni kehtestanud vastavalt ohuolukorrale, kuidas nakatunute arv on kasvanud.

"On näha, et need (riigid), kes on võtnud alguses leebema joone, on lõpuks ikka jõudnud sinna, et hakanud selgeid piiranguid panema. Praktikas on näha, et rangemad piirangud piiravad levikut," lausus ta.