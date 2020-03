Alexela grupp koondab ligi 100 töötajat

"Millal lõppevad pandeemiast tingitud piirangud ja taastub tavapärane tegevuskeskkond ning kes suudavad kriisi üle elada – sellele küsimusele ei oska täna keegi vastata. Täna on minu isiklik arvamus, et kahjuks oleme seismas silmitsi sügavama kriisiga kui see, mida oleme kogenud masuajal, ning me oleme alustanud koheselt raskete otsuste tegemisega" ütles Alexela grupi tegevjuht Andreas Laane.

"Esimeses kriisiolukorraga kohanemise etapis oleme otsustanud optimeerida ettevõtete struktuure ja grupiüleselt koondame kuni 93 inimest, neist 58 Kiviõli Keemiatööstuses, metallitööstustes 10 ja AS Alexelas kuni 25," kirjeldas Laane.

Valitsuse poolt välja kuulutatud ettevõtteid toetavale meetmepaketile Alexela grupi ettevõtted ei paista olevat kõlblikud. "Eriolukorras lubatud majandusliku meetmete pakett Eesti ettevõtetele on alles käivitumas. Kuigi Kredex on käesoleva nädala lõpust alustamas laenutaotluste vastuvõtmist, siis Kredexi rahastamist senini pole korraldatud, lisaks on abinõud rohkem suunatud väike- ja keskmistele ettevõtetele. Töötukassa kriisimeetmete hüvitist saaksid töötajad vaid sel juhul, kui me tööandjana alandaks kõikide töötajate palkasid 30 protsenti. Sellist lähenemist ei pea me õiglaseks oma rohkem kui tuhandel palgal oleva töötaja puhul," märkis Laane.

Alexela grupp on tööandjaks rohkem kui 1000 inimesele. Alexela grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara. Alexela gruppi kuuluvad ettevõtted on Kiviõli Keemiatööstus, metalliettevõte Kohimo, Tiki treilereid valmistav Bestnet, kuumtsinkimise tehased Eestis Paldiskis ja Soomes Raumas, lisaks arendab Alexela LNG terminale Paldiskis ja Soomes Haminas. Ühtlasi kuulub gruppi kinnisvaraarendusega tegelev OmaKoduMaja.