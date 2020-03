Ossinovski: kriisi esimeses etapis sai Eesti väga hästi hakkama, edasi on vaja strateegilist plaani

Endine töö- ja tervishoiuminister, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski tunnustas valitsust ja ametkondi selle eest, et koroonakriisi esimeses etapis on väga hästi hakkama saadud, puuduseks peab ta aga seda, et nüüd ei ole valitsusel strateegilist plaani, kuidas kriisist lõplikult üle saada.

Ossinovski rääkis ETV saates "Esimene stuudio", et Eesti võimud võiksid jõuda kokkuleppele selles osas, kuidas me tahame koroonakriisist kui tervisekriisist läbi saada.

"Kas me tahame teha seda võimalikult ruttu, mida on võimalik teha epidemioloogiliselt. Siis on vaja tõepoolest tänastest meetmetest palju süsteemsemalt karmimat lähenemist lühikeseks ajaks ja siis on võimalik hakata seda lõdvendama. Või me tahame pigem ühiskonnana selle läbi põdeda, millel on ka oma plussid, aga mille inimeludes väljendatud kadu on kindlasti märksa suurem," rääkis Ossinovski.

Eriolukorra praeguste piirangute nõrk koht on tema hinnangul see, et neil puudub strateegiline pikemaajaline vaade. Ossinovski hinnangul ei ole ükski praegustest meetmetest tingimata vale ning ta rõhutas, et viirusetõrje esimeses etapis sai Eesti märkimisväärselt hästi hakkama nii poliitiliselt otsustuste tasandil kui ka ametkondlikult.

"Teises etapis on küsimus selles, kui pikalt me oleme valmis ja soovime seda ühiskonnana läbi elada. /.../ Mina tõepoolest ütlen, et strateegilises plaanis mina toetan seda, et me lepiksime kokku, et me kuu ajaga selle tervisekriisi lahendame. See eeldab tugevamaid lühiajalisi meetmeid. See ei tähenda seda - mina arvan, aga see kindlasti see vajab spetsialistide, ekspertidega kooskõlastamist, strateegilise plaani loomist -, et kõik peavad kogu aeg kodus olema. Aga kindlasti see tähendab näiteks suuremaid piiranguid töökohtadele, et kõik töökohad ei saa sellisel viisil lahti olla. Siis on võimalik hakata seda normaliseerima," rääkis Ossinovski.

"Mida hetkel meile pakutakse, on see, et me kehtestasime eriolukorrra ja siis tulid mingid piirangud, siis paar nädalat hiljem olukord läks kehvemaks, siis kehtestati veel mingid piirangud. Tõenäoliselt tuleb neid veel. Aga millal see kõik otsa saab, sellele mitte keegi vastata ei oska, sest sellist plaani pole," lisas ta.

Suuremaid riske, mis Eestit praeguses kriisis ees võib oodata, on Ossinovski hinnangul kaks. Üks neist on see, et Saaremaal, mis on praegu Eestis kõige kriitilisem koht, toimub suurem viiruseplahvatus. Ühiskonnale üldiselt on risk see, kui koroonakriis jääb väga pikalt vinduma. Ossinovski lisas, et kui meditsiinisüsteemi ülekoormust Eesti suudaks võib-olla vältida, siis ohtlik on see, kui koroonakriis vindub nii kaua, kuni majandus kokku kukub.

Ossinovski sõnas, et Eesti jõuab kindlasti tagasi koroonakriisi eelsesse aega. Millal, see on iseküsimus.

"Sellest väljumine saab olema palju aeganõudvam kui see, kui kiiresti me sellesse šokiseisundisse ühiskondlikult oleme sattunud," tõdes ta.