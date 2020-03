Taani kavatseb pärast lihavõtteid piiranguid lõdvendada

Frederikseni sõnul on järjest rohkem tõendeid, et Taanil on õnnestunud COVID-19 viiruse levikut piirata ning see annab põhjuse optimismiks. "Kui me, taanlased, hoiame kokku, aga piisaval kaugusel, järgmised kaks nädalat – kuni lihavõttepühad läbi saavad – ning (nakatumiste) arv püsib stabiilsena, siis alustab valitsus järk-järgult, vaikselt ja kontrollitult ühiskonna taasavamist," ütles Frederiksen esmaspäeval pressikonverentsil, vahendas Financial Times.

Frederiksen ei täpsustanud, kuidas piiranguid kaotama hakatakse, kuid ta mainis, et tõenäoliselt hakatakse koolide graafikuid sättima nii, et kõik ühel ajal ei liiguks. Samamoodi on tema sõnul tähtis vältida tipptundide ülerahvastatust ühistranspordis.

Frederiksen märkis, et piiride avamisele veel ei mõelda, sest oht väljaspool riiki pole kuhugi kadunud.

Taanis seati rangemad liikumispiirangud 11. märtsil. Frederikseni sõnul on selle tagajärjel praktiliselt kadunud grippi nakatumised ning märkimisväärselt piiratud koroonaviiruse levikut. Eelmisel nädalal hospitaliseeriti Taanis vähem koroonaviirusega nakatunud inimesi kui nädal varem. "Siiani on Taani tervishoiusüsteem vastu pidanud. See on hea märk," ütles Frederiksen.

Taani oli üks esimesi Euroopa riike, mis sulges koolid ja välismaalastele piirid. Taani riik paistis silma ka sellega, et nõustus maksma 75 protsenti koondamisohus inimeste palgast.