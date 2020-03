Opositsioonisaadikud ei leidnud viirusevastaste meetmete osas üksmeelt

"Üks variant, mida on rakendanud üksikud riigid edukalt, on saada haigusest paari nädala või kuuga üle sellega, et rakendatakse väga karme sotsiaalse isolaatsioni reegleid väga piiratud aja jooksul. Minule tundub see ainuke, mis tegelikult on pikas vaates jätksuutlik," ütles Jevgeni Ossinovski sotsiaaldemokraatlikust erakonnast.

Reformierakonna aseesimehe Jürgen Ligi sõnul aga äärmuslike meetmete rakendamine riigis mõistlik ei oleks.

"Kui me nii äärmuslikult teeme, et kõik sulgeme selle viiruse peale, peame seda iga viirusepuhangu puhul paraku tegema, sest reaalseid surnuid on igal aastal. Pigem mitte lüüa haamriga, see ei vasta selle haiguse unikaalsusele. Plaan ei saa olla, et võtame nii kontektsist välja ühe viiruse," ütles Ligi.

"Kõige hullem stsenaarium on, et haigus jääb mitmeks kuuks vinduma. Kui oleme võimelised süsteemseid meetmeid rakendama, on võimalik paari nädalaga sellest epideemiast jagu saada ja hakata järk-järgult ühiskondlikku elu normaliseerima," sõnas Ossinovski.

Alternatiivse plaani kohta vastates toonitas Ligi, et täielik karantiin ei oleks jätkusuutlik ja pigem peaks järgima epideemia leevendamiseks meetmeid, mida tegi Soome ning Rootsi.

Kuigi opositsioonisaadikud ei leidnud üksmeelt meetmetes ja epideemia tõsiduses, kiitsid nad seni rakendatud meetmeid, lisades, et eriolukorra tõttu kiirete otsuste tegemist ei saa valitsusele pahaks panna ja seni on tehtud otsuseid adekvaatselt ja demokraatlikult.

Ühel meelel olid opositsioonipoliitikud teiste eelnõude ühiskondliku arutamisega praeguses olukorras. "(Teise pensionisamba maksete peatamine) on hoopis teine debatt, mida ei oleks praeguses olukorras vaja üldse sisse tuua," lisas Ossinovski.

Pahaks panid opositsioonisaadikud ka pikaajalise plaani puudumist. "Minu arust vajame tegelikult tunduvalt suuremat hingerahu ja pikemat plaani," ütles Ligi, millega Ossinovski nõustus ning korduvalt ka ise seda toonitas.