Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks sätestati 2 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksuseaduse järgi võib maksumäär olla 0,1-2,5 protsenti. Omavalitsused saavad ise otsustada, missuguse protsendi maa väärtusest nad aasta jooksul maamaksuks koguvad. Nii näiteks oli aastatel 2002-2018 maamaksumäär Tartu linnas üks protsent. Selle aasta jaanuaris aga kahekordistus ülikoolilinna maamaksumäär, olles praegu kaks protsenti maa maksustamishinnast. Seesugune tõus toob kõigi eelduste järgi linna selle aasta eelarvesse maamaksust tulu veidi üle 1,5 miljoni euro ehk 800 000 eurot rohkem kui 2018. aastal.

Tulubaasi suurendamine maamaksu arvelt ongi Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul üks peamisi põhjuseid, miks uuel aastal tõuseb Tartu linnas ühtne maamaksu määr veelgi – maksimaalselt 2,5 protsendini.

"Linnal on ambitsioon ja plaan korrastada koolivõrku, muuta kooliteed ohutuks, teedesse-tänavatesse investeerida, meist saab Euroopa kultuuripealinn, seoses sellega on palju tegevusi teha ja kõik need asjad vajavad raha. Haridus, kahtlemata, sealhulgas. Meil ei ole küll rahadel täpset silti juures, et milline euro kustkohast tuleb, aga meil on üldine tulubaas ja selleks, et tuluallikaid saada, siis meie suurim tuluallikas on füüsilise isiku tulumaks, aga ka maamaks on oluline tulu allikas," rääkis Laidre.

Maamaksumäära tõus 2,5 protsendini toob Tartu linna tuleva aasta eelarve eelnõu järgi linnale tulu ligi kaks miljonit eurot ehk 400 000 eurot rohkem kui sel aastal. Eelkõige puudutab ühtse maksumäära muutmine pea 16 000 maamaksukohustlast, kellest füüsilisi isikuid on ligi 14 000 ja juriidilisi isikuid 1900. Siinkohal on Laidre sõnul oluline, et muutumata jääb põllumajandusliku maa maksumäär, mis järgmisel aastal on 2 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Lisaks on Tartu linnas elamumaa maksust vabastatud 1500 ruutmeetri ulatuses, kui see on elukoht. "Kinnistu omanikul peab olema elukoht Tartu linnas ja hajaasustuspiirkonnas on see 20 000 ruutmeetrit elamualune maa, mis on siis maamaksust vabastatud. Pluss meil on represseeritute ja pensionäride soodustused," märkis Laidre.

Samuti ei väljastata maamaksuteadet, kui maamaks on alla viie euro. Maksimaalne ehk 2,5-protsendine maamaksu määr on maksu- ja tolliameti selle aasta andmetele tuginedes rakendatud suuremas osas kohalikes omavalitsustes.