Eriolukord paneb koduostu edasi lükkama, kuigi intressid püsivad samad

Olukorras, kus inimeste sissetulek on kas vähenenud või lakanud, lükatakse kohati edasi ka plaanitud koduostu. Pangad kinnitavad, et vaatamata eriolukorrale nad intresse tõstnud ei ole, kuid on laenu taotlevate klientide suhtes tähelepanelikumad.

Pangad kinnitavad, et kliendid on muutunud praeguses eriolukorras ettevaatlikumaks, paljud lükkavad plaanitud koduostu edasi.

"Laen peab olema laenuvõtjale jõukohane pikaajaliselt tasuda. Kui laenuvõtjal võib tekkida laenu kättesaamisel kohe makseraskus, mida on võimalik vältida, tuleb laenuvõtmist hoolikalt kaaluda. Tänases eriolukorras, kus koroonaviiruse levik ja mõju on tekitanud inimestes ebakindluse tuleviku ees, on kliente, kes soovivad praegu kokkulepitud laenutehingust mõistetavatel põhjustel loobuda," tunnistas Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Kui palju selliseid kliente on, Pärgma ei öelnud.

Ta kinnitas, et laenutingimused vaatamata eriolukorrale karmistunud ei ole.

"Olenemata praegusest eriolukorrast ei ole Swedbanki igapäevatöö laenude väljastamisel muutunud. Kliendid, kellel on soov osta kodu ning kelle sissetulek on pikaajaliselt jätkusuutlik, saavad esitada laenutaotlusi ning olla kindlad, et need vaadatakse igal juhul läbi. Tingimusi me karmistanud ei ole ning keskmine kodulaenu intress püsinud umbes 2,3 protsendi tasemel," ütles Pärgma.

Kogu laenutaotlemise protsess on kolinud pangakontorist teistesse kanalitesse: nõustamine toimub telefoni teel ning laenulepingu allkirjastamine internetipangas.

Ka SEB on viimaste nädalate jooksul täheldanud, et laenuvõtjad on muutunud ettevaatlikumaks ning teevad laenuotsuseid kaalutletumalt.

"See väljendub esialgu uute laenu- ja liisingutaotluste vähenenud arvudes. Kuna laenuotsused on tehtud varasemalt ning kehtivad mõned kuud, siis ei ole trend veel mõjutanud sõlmitavate lepingute arvu," ütles SEB erakliendipanganduse divisjoni juht Sille Hallang.

Hallang soovitab pigem üheksa korda mõõta, enne kui üks kord lõigata.

"Soovitame tänastel laenuvõtjatel hoolikalt läbi mõelda, kas ja kuidas võib tänane olukord mõjutada teda ja tema tööandjat ning seda mitte üksnes antud hetkel, vaid ka järgnevate kuude jooksul. Kui on vähegi kahtlus, et hetkeolukorrast tulenevalt võib tulevikus töötasu väheneda või tööandja on sunnitud töötajate arvu vähendama, soovitame laenu võtmise otsus olukorra selginemiseni edasi lükata," ütles Hallang.

Luminor, vastoksa, on oma kodulaenu intresse langetanud, et kodulaenuotsijatele atraktiivsem olla.

"Tingimusi pole me otseselt karmistanud, kuid oleme valvsamad. Samuti pole me intresse tõstnud. Intresside osas pigem vastupidi, sest alles hiljuti andsime teada, et pärast kaks aastat kestnud ümberkorralduste faasi oleme turul konkurentsivõimeliste hindadega tagasi ning see on meie jaoks oluline strateegiline suund," selgitas Luminori krediiditoodete juht Heiki Raadik.

Luminori pakutavat keskmist intressimäära ta aga välja ei toonud.

"Intressimäära on väga keeruline välja öelda, sest see sõltub ikkagi konkreetsest kliendist – näiteks tema kohustustest, sissemaksest, varasemast maksekäitumisest ja tagatisest," põhjendas ta.

Samas on ka Luminoris uusi laenutaotlusi vähemaks jäänud.

"Taotluste vähenemise suurimaks põhjuseks pole mitte sissetuleku vähenemine, vaid mõningane mure tuleviku ees. Lisaks oodatakse soodsamaid pakkumisi. Seega osad inimesed on oma plaanid lihtsalt mõneks ajaks seisma pannud," ütles Raadik.

Autoliisingu taotluste hulk poole väiksem

Kui kodulaenu taotluste vähenemist ükski pank numbrites väljendada ei soovinud, siis autoliisingu puhul tunnistab Swedbank, et neid taotlusi on varasemast poole vähem.

"Autoliisingu taotluste hulk on vähenenud umbes poole võrra ja mõnevõrra on ka suurenenud klientide hulk, kes soovivad tehingust loobuda või edasi lükata seniks, kuni olukord normaliseerub," kommenteeris Swedbanki erakliendi väikefinantseerimise ja liisingu osakonna valdkonnajuht Karin Saar.

Ka Luminor kinnitas, et autoliisingu vastu on huvi varasemast märksa tagasihoidlikum.