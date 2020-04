"Eksistentsiaalse tähendusega" võitlust pidavate meditsiinitöötajate töökoormus on niigi suur ja kasvab veel ning seetõttu peaks riik leidma kiiresti raha, et neile maksta lisatasu, ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kolmapäeval.

Kõlvart ütles linnavalitsuse pressikonverentsil, et ta loodab, et riik töötab vastavaid lisameetmeid välja juba praegu.

"Ma loodan, et riik töötab välja abimeetmed, et toetada meditsiinitöötajaid. See vajadus on juba praegu. Ma loodan, et selleks leidub vahendeid," märkis linnapea.

Kõlvarti sõnul väärivad "eksistentsiaalset" võitlus pidavad tervishoiutöötajad tähelepanu.

"Me kõik saame aru, et suurim koormus on meditsiinitöötajatel. Kahjuks me peame tõdema, et koormus kasvab veel. Töö, mida meditsiinitöötajate poolt tehakse, pole lihtsalt tänuväärne, vaid eksistentsiaalse tähendusega ja ka eluohtlik. Me peame mõtlema, et inimesi täiendavalt toetada , ma räägin rahalisest toetusest. Need, kes võitlevad, peavad saama lisatasu ja sellega oleks vaja tegelda juba praegu," rääkis Kõlvart.

Linn sai 300 000 maski kätte

Tallinn sai teisipäeval kätte 300 000 telltiud maski. Kõlvarti sõnul lähevad maskid Tallinna haiglatele, sotsiaalasutustele ja teistele linna asutustele, kus töötajad on klientidega lähikontaktis.

Kõlvarti sõnul on linn isikukaitsevahendite tellimisega tegelnud juba märtsi algusest, kuni teisipäevani oli kätte saadud mõne tuhande maskiga saadetisi.

"Loodame, et selle ja järgmise nädala jooksul tulevad ka ülejäänud meie tellimused, aga suurim lootus on seotud riigi suure tellimusega. Vajadus (isikukaitsevahendite järele) ei vähene lähiajal, pigem suureneb," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul loodab linnavalitsus, et kui riik saab kätte suurema kaitsemaskide tellimuse, jagatakse omavalitsustele kaitsevahendeid proportsionaalselt, vastavalt omavalitsuse elanike arvule.

"Peab tunnistama, et Tallinn ei saa mite alati oma osa proportsionalselt, vastavalt elanike arvule. Ma arvan, et on õiglane, et Tallinna osa vastaks elanike arvule – kõik ju mäletavad, et Tallinnas elab kolmandik Eesti elanikest," lausus Kõlvart.

Kõlvart kinnitas ministritegi poolt väljaöeldut, et praegu käib maailmas kaitsevahendite üleostmine ja see teeb nende hankimise keeruliseks. Kaitsevahendite defitsiit välistab linnapea sõnul selle, et Eesti omavalitsused hakkaksid neid oma elanikele tasuta jagama.