USA-s on koroonaviirusesse nakatunud juba üle 200 000, surnud on üle 5000 inimese. Ekspertide hinnangul jõuab nakatumiste kõrghetk kätte umbes kahe nädala pärast, kuid samal ajal on pinnale kerkimas ka muud probleemid.

USA valitsus saadab näiteks narkootikumide vastaseks võitluseks Kariibi mere piirkonda sõjaväelavu, luurevahendeid ja tuhandeid julgeolekutöötajaid, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Mõni aeg tagasi saime luureinfot, et narkokartellid kavatsevad koroonaviirusest tingitud olukorda ära kasutada ja smuugeldada meie riiki rohkem narkootikume," kommenteeris USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley.

Valge Maja arutab ka võimalust, et inimestele hakatakse tungivalt soovitama näomaskide kandmist väljaspool kodu, isegi siis, kui neil haigusmärgid puuduvad. Viimaste prognooside järgi võib koroonaviirusesse nakatuda miljoneid ameeriklasi ja surmajuhtumite arv tõusta lausa 200 000-ni.

"Kui suudame inimesi ärgitada väga-väga rangelt füüsilise distantseerumise suuniseid järgima, siis ma usun, et suudame seda numbrit muuta," selgitas Valge Maja koroonaviiruse töörühma liige dr Anthony Fauci.

Osariikidele saadeti aga riiklikest tagavaradest viimane hulk kaitsevarustust. Ametnike sõnul ei pidanudki see kestma koroonaviiruse leviku lõpuni ja seetõttu soovitavad nad osariikidel vaadata eraturgude poole.

"Ma kavatsen ka edaspidi survestada Valget Maja, riiklikku kriisihaldamise ametit, ja ausalt öeldes, ükskõik keda, kes mu telefonikõne vastu võtab, et saada rohkem hingamismasinaid ja kaitsevarustust," sõnas New Jersey kuberner Phil Murphy.

"Me tarnime asju õigesti ja nagu teate, siis meil on pea 10 000 hingamismasinat, mida hoiame, et saaksime olla paindlikud," teatas omakorda president Donald Trump.

Samal ajal jõudis New Yorki lennuk Venemaa abisaadetisega, mille hulgas on peamiselt näomaskid, hingamismasinad ja desinfitseerimisvahendid. Alles möödunud kuul palus USA välisministeerium diplomaatidelt, et nad uuriksid meditsiinitarvete kättesaadavust erinevates riikides, aga mitte Venemaal. Kahe riigi presidendid pidasid mõni päev tagasi telefonikõne, kuid ametliku ümberkirjutuse järgi võimalikust abisaadetisest ei räägitud.

Kriitikute hinnangul on Venemaa ja Hiina abisaadetised propagandistlikud operatsioonid

Näiteks ajalehe La Stampa allikad Itaalia relvajõududes kinnitasid, et 80 protsenti abist, mida Venemaa sõjaväe veoautod hiljuti demonstratiivselt koroonaviirusest räsitud Bergamo linna toimetasid, on sisuliselt kasutu ehk tegemist on seadmetega, millest Itaalial praegusel hetkel erilist puudust ei ole.

La Stampa allikad on veendunud, et Venemaa president Vladimir Putin järgib Itaaliat aidates eelkõige poliitilisi huve ning et ka peaminister Giuseppe Conte nõustus sellise abi vastu võtmisega lähtudes soovist tugevdada isiklikke suhteid Moskvaga. Ehk abisaadetis on osutunud vaid ettekäändeks, et Vene sõjaväe veokid saaksid Itaalia teedel lippude lehvides sõita.

Foreign Policy aga kirjutab, et ajal, mil Hiina ja Venemaa Euroopas heategijatena esinevad, peaks NATO end kokku võtma.

Pandeemiaaegses olukorras, kus Hiina ja Venemaa peavad infosõda saadetavate abisaadetiste kaudu, tuleb NATO liikmesriikidel end kokku võtta, vastastikku abi anda ja see ka esiplaanile tõsta. Pekingilt ja Moskvalt (sageli kaheldava väärtusega) abi vastu võtvad riigid peaksid olema aga "halbade samariitlaste" suhtes ettevaatlikud, leiab artikli autor Elisabeth Braw.

Vene relvajõudude transpordilennuk An-124-100 tõusis koos abisaadetisega õhku teisipäeva hilisõhtul Moskva lähedal asuvalt lennuväljalt ning peaks pärast tankimist Iirimaal saabuma USA-sse kolmapäeval, kirjutab Guardian.

Välispoliitika analüütik Andrew S. Weiss avaldas lootust, et kellelgi õnnestub Trumpile selgitada, et ta aitab sel viisil Vene propagandale kaasa.

