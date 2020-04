Taani mõrvar-leiutajaga abiellunud naine: ta on tundlik ja emotsionaalne

Madsen tappis 2017. aastal enda allveelaevale kutsutud Rootsi naisajakirjaniku ning tükeldas tema surnukeha. Selle eest kannab ta eluaegset vangistust range režiimiga vanglas ning on üsnagi tõenäoline, et oma uue abikaasaga ei saa ta väljaspool vanglamüüre kunagi kokku, kirjutavad Der Spiegel ja The Times.

Taani õigussüsteemis tähendab eluaegne vangistus praktikas keskmiselt 16 aastat vabadusekaotust, kuigi teoorias võib väga ohtlikke kurjategijaid hoida kinnipidamisasutuses ka elu lõpuni.

Ka abielutseremoonia leidis aset samas vanglas. Herstedvesteri vanglas, kus kannavad karistust riigi ohtlikumad vägivallatsejad ja seksuaalkurjategijad, on alates 2009. aastast sõlmitud 32 abielu.

Meedia andmetel oli Madseni juures käinud külas vähemalt neli naist. Näiteks oli ta saanud kirju 18-aastaselt neiult, kes oli Madseni nime ka endale käe peale ttoveerinud. Samuti olevat üks naissoost vangivalvur otsustanud ameti maha panna, sest talle hakkas Madsen liiga palju meeldima. Taani poliitikud on omakorda uurinud, kas seadusemuudatuse abil saaks eluaegsete vangide suhtlust välismaailmaga praegusest rohkem piirata.

Madseniga otsustas abielluda 39-aastane Jenny Curpen, kelle taust on samuti üsnagi värvikas.

Tema isa oli Mauritiuselt pärit mees ja ema Venemaa juut. Üles kasvas ta Moskvas. Tal on kaks last - ühe- ja kolmeaastane - mehega, kes kuulub Eduard Limonovi algatatud asutatud Natsionaalbolševistliku Partei ridadesse.

2013. aastal taotlesid Curpen ja tema tollane elukaaslane Soomes varjupaika pärast seda, kui ta oli kodumaal kinni peetud Putini-vastasel meeleavaldusel osalemise eest.

Curpen tunnistas, et kui ta esimest korda luges Madseni juhtumist, tundis põnevust ja erutust. "Ma soovisin talle kirja kirjutada, kuid ma ei leidnud tema aadressi. Mul kulus selle leidmiseks aasta," rääkis ta väljaandele Der Spiegel.

"Ma teadsin, et kui ma ürita temaga rääkida, kahetsen ma seda igavesti. Ma võtsin seisukohaks, et kohtumenetlus tema vastu on lihtsalt propaganda. Ta vastas ning me hakkasime kirju vahetama. Hiljem lubati meil ka telefonis rääkida. Mõnikord rääkisime me kümme korda päevas," meenutas Curpen.

Curpeni sõnul ei küsinud ta Madsenilt kordagi mõrva kohta. Selle asemel rääkisid nad "filosoofiast, teadusest ja teadvusest". Küll aga mainis ta, et Madsen olevat kaalunud enesetappu pärast "kohutava vea" tegemist.

Curpen kohtus Madseniga, kes oli oma esimesest naisest lahutatud, mitmeid kuid tagasi. Nad abiellusid 19. detsembril ning nad kandsid tseremoonia ajal samasugust vanglariietust.

Naise arvates polnud mõrv "ainus ja üldsegi mitte kõige tähtsam asi, mida Madseni kohta öelda".

"Ma tunnen teda," lausus Curpen. "Ma tean, kuidas me oleme sarnased ja kuidas me oleme erinevad. Ma olen üsna külm, väga reserveeritud inimene. Tema on vastupidi: emotsionaalne ja tundlik. Selles on palju armastust, kuidas ta teistest inimestest kirjutab."

Küsimusele, kas ta mõistab, et ei pruugi kunagi saada oma abikaasaga koos elada, vastas Curpen nii: "Ma arvan, et me veedame elu täielikult koos. Meie suhe on väärtuslikum kui siis, kui kõik oleks normaalne."

TAUST

Esimese astme kohus nõustus 2018. aasta aprillis prokuröri avaldusega, et kuritegu oli ettekavatsetud ja küüniline, sest leidis tõendamist, et Madsen oli allveelaevale võtnud kuriteo sooritamiseks kaasa tööriistu, mida seal muidu ei olnud - näiteks sae surnukeha tükeldamiseks.

Ettekavatsetud mõrvas, seksuaalrünnakus raskendavatel asjaoludel ning surnukeha rüvetamises süüdistatud 47-aastane Madsen on oma versiooni sündmustest korduvalt muutnud. Kohtuprotsessi ajaks leiutaja võtnud omaks Walli surnukeha tükeldamise ja merre viskamise, kuid eitas naise tapmist.

Prokurör Jakob Buch-Jepsen rõhutas, et Madsen tappis Walli võika seksuaalfantaasia ajel ning et mees üritas sooritada ka "perfektset kuritegu".

Madsen väidab, et Walli surm oli õnnetus, millega tal polnud midagi pistmist. Esialgu rääkis ta politseile, et allveelaeva luuk kukkus Wallile kogemata pähe. Peahaava aga ei leitud.

Surnukeha tükeldamist ja merre viskamist on ta tunnistanud, kuid Madseni sõnul tegi ta seda seetõttu, et sattus paanikasse.

Naise surma täpset põhjust ei õnnestunudki kohtuekspertidel välja selgitada, lahkamistulemuste põhjal oletatakse, et ta suri lämbumise tõttu või kuna tal lõigati kõri läbi.

Kui Madsen on varem olnud Taani avalikkuses tuntud kui ekstsentriline leiutaja, siis prokuratuur juhtis tähelepanu kohtupsühhiaatrilisele ekspertiisile, mille kohaselt on mees patoloogiline valetaja, kellel on psühhopaadile omased kalduvused ja kelle puhul on alust eeldada käitumismustri kordumist. "Madsen on üks suur vale alates tähest A ja lõpetades tähega Z," kommenteeris prokurör Buch-Jepsen.

Muuhulgas on avalikkuse ette jõudnud mõned tähelepanuväärsed laused, mida Madsen psühhiaatritele ütles. Kõige rohkem on tähelepanu pälvinud lause: "Mida sa teed, kuid sul on suur probleem? Sa jaotad selle väiksemateks osadeks..." Oma tuttavale on ta aga enda kohtu öelnud, et ta on tõesti psühhopaat, kuid "selline heatahtlik".

Uurijad leidsid Madseni juurest võikaid videomaterjale

Wall jäi kadunuks 2017. aasta 10. augustil. Teda nähti viimati koos Madseniga viimase allveelaevas Kopenhaageni lähistel. Ajakirjaniku peata torso leiti 11 päeva hiljem Taani pealinnast lõunas merest.

Naise pea ja jalad leiti 6. oktoobril kilekottidest. Samuti leiti mõni päev hiljem ka saag. Uurijate jaoks oli aga olulise tähtsusega Walli pea leidmine, sest torso lahkamisega ei tuvastatud surma põhjust. Küll aga leiti mitu haava Walli genitaalidel.

Uurijad leidsid Madseni töötoast muuhulgas kõvaketta, mis sisaldas ebaseaduslikke filme sellest, kuidas naisi piinatakse, põletatakse ja neil pea maha võetakse.