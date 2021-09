Taani piirab eluaegsetel vangidel uute romantiliste suhete loomist

Eelnõu järgi saavad eluaegsed vangid oma karistuse kandmise esimese kümne aasta jooksul olla kontaktis vaid nende inimestega, kes juba varasemast nende lähedased on, vahendas BBC.

Valitsus loodab, et tänu sellisele keelule ei teki kurjategijatele nn fänne.

Eelnõu koostati pärast paljastust, et 17-aastane Cammilla Kürstein armus Peter Madsenisse. Madsen tappis ajakirjanik Kim Walli oma allveelaeval 2017. aasta augustis. Ta tükeldas naise surnukeha ning viskas tükid merre. Madsenile mõisteti 2018. aastal eluaegne vanglakaristus.

Kürstein tunnistas, et armus Madsenisse pärast seda, kui oli mehega kahe aasta jooksul kirjavahetuses ning kõneles temaga telefonitsi. Tüdruk muutus aga armukadedaks, kui Madsen abiellus 2020. aastal vanglas olles 39-aastase Jenny Curpeniga.

Justiitsminister Nick Haekkerup ütles pressiteate vahendusel, et sellised suhted tuleb lõpetada. Ta lisas, et süüdimõistetud kurjategijad ei peaks saama kasutada vanglaid kohtingukeskustena või meediaplatvormidena oma kuritegudega hooplemiseks.

"Me oleme viimastel aastatel näinud tülgastavaid näiteid jälestusväärseid kuritegusid toime pannud vangidest, kes on võtnud ühendust noorte inimestega, et võita nende sümpaatia ning tähelepanu," märkis minister.

Eelnõu sisaldab kokku kuut punkti. Muu hulgas lõpetab see pikaajaliste vangide võimaluse vabalt postitada oma kuritegude kohta sotsiaalmeediasse või arutleda nende üle taskuhäälingutes. Näiteks Madsen tunnistas Walli mõrva üles 2020. aastal avalikkuse ette jõudnud Taani dokumentaalfilmis.

Samuti muudab eelnõu aega, mil on võimalik hakata arutama vangi ajutist vabastamist - seni pidi vang oma karistusest ära kandma kaks või neli aastat, nüüd tõstetakse see kümne aasta peale.

Kriitikute hinnangul sekkub eelnõu vangide eraellu ning tõstatab küsimuse tsensuuri kohta.

Taani parlamendi opositsioon on juba teatanud, et toetab eelnõu. See peaks jõustuma tuleva aasta alguses.