Allveelaeval naisajakirjaniku mõrvanud Madsen seilas abielumerele

Taani meedia andmetel on Madseni abikaasa näol tegu Soomes elava venelannaga. Nimelt on Jenny Curpen teatanud sotsiaalmeedias, et on algselt pärit Moskvast, vahendas Iltalehti.

Madsen ja Jenny Curpen laulatati 19. detsembril Herstedvesteri vanglas, kus kurjategija oma eluaegset karistust kannab.

Väljaande BT kohaselt on Curpen rääkinud Vene meedias, et tal on käsil Madseniga seotud kunstiprojekt. Nimelt olevat projekti eesmärgiks teha lõpp "peavoolu feminismi tavale häbimärgistada naisi, kes on kontaktis naiste mõrvamise eest süüdi mõistetud vangidega".

Süüdistuse kohaselt tappis Madsen ajakirjanik Walli oma allveelaeval, kuhu naine oli saabunud temaga intervjuud tegema. Pärast tapmist tükeldas Madsen surnukeha ning heitis merre. 2018. aastal mõisteti talle selle kuriteo eest eluaegne vanglakaristus.

Taani õigussüsteemis tähendab eluaegne vangistus praktikas keskmiselt 16 aastat vabadusekaotust, kuigi teoorias võib väga ohtlikke kurjategijaid hoida kinnipidamisasutuses ka elu lõpuni.

Herstedvesteri vanglas, kus kannavad karistust riigi ohtlikumad vägivallatsejad ja seksuaalkurjategijad, on alates 2009. aastast sõlmitud 32 abielu. BT andmetel oli Madseni juures käinud külas vähemalt neli naist. Taani poliitikud on omakorda uurinud, kas seadusemuudatuse abil saaks eluaegsete vangide suhtlust välismaailmaga praegusest rohkem piirata.

TAUST

Esimese astme kohus nõustus 2018. aasta aprillis prokuröri avaldusega, et kuritegu oli ettekavatsetud ja küüniline, sest leidis tõendamist, et Madsen oli allveelaevale võtnud kuriteo sooritamiseks kaasa tööriistu, mida seal muidu ei olnud - näiteks sae surnukeha tükeldamiseks.

Ettekavatsetud mõrvas, seksuaalrünnakus raskendavatel asjaoludel ning surnukeha rüvetamises süüdistatud 47-aastane Madsen on oma versiooni sündmustest korduvalt muutnud. Kohtuprotsessi ajaks leiutaja võtnud omaks Walli surnukeha tükeldamise ja merre viskamise, kuid eitas naise tapmist.

Prokurör Jakob Buch-Jepsen rõhutas, et Madsen tappis Walli võika seksuaalfantaasia ajel ning et mees üritas sooritada ka "perfektset kuritegu".

Madsen väidab, et Walli surm oli õnnetus, millega tal polnud midagi pistmist. Esialgu rääkis ta politseile, et allveelaeva luuk kukkus Wallile kogemata pähe. Peahaava aga ei leitud.

Surnukeha tükeldamist ja merre viskamist on ta tunnistanud, kuid Madseni sõnul tegi ta seda seetõttu, et sattus paanikasse.

Naise surma täpset põhjust ei õnnestunudki kohtuekspertidel välja selgitada, lahkamistulemuste põhjal oletatakse, et ta suri lämbumise tõttu või kuna tal lõigati kõri läbi.

Kui Madsen on varem olnud Taani avalikkuses tuntud kui ekstsentriline leiutaja, siis prokuratuur juhtis tähelepanu kohtupsühhiaatrilisele ekspertiisile, mille kohaselt on mees patoloogiline valetaja, kellel on psühhopaadile omased kalduvused ja kelle puhul on alust eeldada käitumismustri kordumist. "Madsen on üks suur vale alates tähest A ja lõpetades tähega Z," kommenteeris prokurör Buch-Jepsen.

Muuhulgas on avalikkuse ette jõudnud mõned tähelepanuväärsed laused, mida Madsen psühhiaatritele ütles. Kõige rohkem on tähelepanu pälvinud lause: "Mida sa teed, kuid sul on suur probleem? Sa jaotad selle väiksemateks osadeks..." Oma tuttavale on ta aga enda kohtu öelnud, et ta on tõesti psühhopaat, kuid "selline heatahtlik".

Uurijad leidsid Madseni juurest võikaid videomaterjale

Wall jäi kadunuks eelmise aasta 10. augustil. Teda nähti viimati koos Madseniga viimase allveelaevas Kopenhaageni lähistel. Ajakirjaniku peata torso leiti 11 päeva hiljem Taani pealinnast lõunas merest.

Naise pea ja jalad leiti 6. oktoobril kilekottidest. Samuti leiti mõni päev hiljem ka saag. Uurijate jaoks oli aga olulise tähtsusega Walli pea leidmine, sest torso lahkamisega ei tuvastatud surma põhjust. Küll aga leiti mitu haava Walli genitaalidel.

Uurijad leidsid Madseni töötoast muuhulgas kõvaketta, mis sisaldas filme sellest, kuidas naisi piinatakse, põletatakse ja neil pea maha võetakse.