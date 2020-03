Ühendriikides on koroonaviiruse test tehtud miljonile inimesele

Telekanali CNN informatsiooni kohaselt tehakse Ühendriikides nüüd 100 000 testi päevas.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on riigis nüüdseks kinnitust leidnud umbes 160 000 nakatumist.

Ühendriikides on viimastel andmetel uue koroonaviiruse tagajärjel surnud 2950 inimest, kellest rohkem kui 1300 New Yorgi osariigis. New Yorgi linnas on surnud umbes 790 inimest.

USA saadab abi Euroopasse

Trumpi sõnul saadab USA juba lähiajal meditsiinivahendeid - ja seadmeid Itaaliasse ning hiljem ka Prantsusmaale ja Hispaaniasse.

"Me saadame Itaaliasse umbes 100 miljoni USA dollari väärtuses meditsiini- ja haiglavarustust. Itaalia peaminister Giuseppe Conte oli väga-väga õnnelik, ma ütlen teile seda," rääkis president.

Trump on pidanud pikki igapäevaseid ülevaateid Valgest Majast, kus temaga on olnud koos nii tippeksperdid kui asepresident Mike Pence.

President ütles pühapäeval, et Ühendriikides peaks koroonaviiruse surmajuhtude arv tipnema kahe nädala pärast, pikendades samas ka kodus püsimise korraldust. Trump sõnas, et pikendab seoses tervishoiuametnike prognoosidega valitsuse sotsiaalse distantseerimise nõudeid 30. aprillini.

"Mudeldamine näitab, et surmajuhtude tipp saabub tõenäoliselt kahe nädala pärast," sõnas ta. "Seetõttu pikendame leviku pidurdamiseks oma suuniseid 30. aprillini."

Üleriigiliselt soovitatakse vanainimestel ja varasemate haigusnähtudega inimestel kodus püsida ning vältida kontakti kaaskodanikega. Samuti soovitavad võimud vältida ameeriklastel suuremaid kogunemisi, töötada selle asemel kodudest ning hoiduda minemast baaridesse ja restoranidesse.

USA mereväe haiglalaev saabus New Yorki

USA koroonaviiruse epitsentrisse New Yorki saabus esmaspäeval mereväe haiglalaev. Tuhande voodikohaga USNS Comfort randus Manhattani kai juures kell 10.45 kohaliku aja järgi.

Ujuvhaiglas hakatakse ravima patsiente, kes ei põe COVID-19, et leevendada pandeemiakriisist tingitud haiglate ülekoormust.

Alus oli korralises hoolduses, kuid toodi ennetähtaegselt tagasi teenistusse.

"Me oleme üritanud sündmustele järele jõuda esimesest päevast alates," ütles New Yorgi kuberner Andrew Cuomo avaldades laeva saabumisega seoses siiski heameelt.