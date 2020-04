Riigikogu täiskogu istung algas 63 saadiku osavõtul.

Peaminister Jüri Ratas esines riigikogu ees lisaeelarvega seoses poliitilise avaldusega, kus palus riigikogult eelnõu menetlusel konstruktiivsust.

Seejärel algasid riigikogus algasid läbirääkimised lisaeelarve eelnõu dokumendi üle.

Edasi liigub eelnõu rahanduskomisjoni, kus seda arutatakse neljapäeval ja reedel.

Esmaspäeval on eelnõu riigikogu saalis esimesel lugemisel.

Esmastel andmetel on teine lugemine plaanis läbi viia 13. aprillil ja kolmas lugemine 15. või 16. aprillil.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles, et eesmärk on teha 15. aprillil, aga kui on vaja menetleda veel parandusettepanekuid, on võimalik ka, et kolmas lugemine toimub 16. aprillil.