"On suur hulk selliseid meetmeid, mida me opositsiooni poole pealt kindlasti saame toetada," ütles Sõerd ERR-ile.

Need on Sõerdi sõnul palgatoetused töötukassa kaudu, tagatised ja likviidsuslaenud Kredexi kaudu ja sellised meetmed, mis on kiireloomulised, sihitud ja ajutise iseloomuga.

Osa meetmeid on Sõerdi sõnul aga lisatud kriisiolukorda ära kasutades oma partei programmiliste punktide elluviimiseks. "Siia ma liigitaksin kindlasti aktsiisimeetmed. Gaasiaktsiisi langetamine lõpptarbijale mõjub ikkagi suhteliselt vähe. Ja gaasiaktsiisi ju tõstis Ratase enda valitsus mõned aastad tagasi," rääkis Sõerd.

Samamoodi oli Sõerd kriitiline diisliaktsiisi langetuse osas. "See ei ole kiireloomuline, hästi sihitud ja efektiivne," ütles ta.

Sõerd lisas, et kulude kärpimine puudub lisaeelarves pea täielikult. "Vaatasin lisaeelarve seletuskirja kiirseti läbi ja sealt on näha, et kui tulud tänavuses eelarves vähenevad 1,4 miljardi euro võrra, sellest maksutulud ca üks miljard eurot, siis kulusid vähendatakse vaid 38 miljoni euro võrra! Selle 38 miljoni euro sees on reaalseid kärpeid vaid 6 miljoni euro ulatuses haridusvaldkonnas ja siis veel kuus ja neli miljonit eurot vastavalt EL makse ja CO2 kulu osas ja muud. Seega kulude kärpimine puudub lisaeelarves pea täielikult," ütles Sõerd.

Sõerdi sõnul on lisaeelarve eelnõusse isegi selliseid asju sisse kirjutatud, mis tänavusse elearvesse raha puudusel ei mahtunud.

Valitsus esitas neljapäeval riigikogule käesoleva aasta lisaeelarve eelnõu. Esmaspäeval on eelnõu riigikogu saalis esimesel lugemisel.

Esmastel andmetel on teine lugemine plaanis läbi viia 13. aprillil ja kolmas lugemine 15. või 16. aprillil.