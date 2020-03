"Tegemist on (Euroopa Liidu lõppeva eelarveperioodi) ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide rakenduskava elluviimiseks vajalike meetmetega. Kui me nüüd oleme selle ära kinnitanud, siis me saame hakata kasutama ÜKP tulemusreservi, mille suuruseks on 210 miljonit eurot," selgitas rahadusminister Martin Helme pressikonverentsil.

"Ehk siis meie hästi kasutatud eurorahade eest makstakse meile niiöelda boonust peale, mida me saame siis ka Eesti majandusse võimalikult kiiresti rakendama hakata," lisas ta.

Euroopa Liidu 2014 - 2020 eelarveperioodi struktuuritoetuste kogumaht Eestile on 3,5 miljardit eurot, nüüd kasutusele võetava tulemusreserve suuruseks on valitsuse pressibüroo teatel 209 952 161 eurot.

Tulenevalt ministeeriumide ja riigikantselei ettepanekutest on ümber tõstetud ka meetmete elluviimiseks vajalikud vahendid, muudetud saavutatavad sihttasemed ja rakendusüksused. Tulemusreservi jaotus on kokku lepitud 2019. aastal riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia arutelude käigus, teatas valitsuse pressiteenistus.