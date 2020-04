USA presidendile tehtud koroonaviiruse test oli negatiivne

Tegemist oli teise testiga, mis presidendile pärast pandeemia puhangut on tehtud.

"Ma just tegin täna hommikul testi. Ma tegin selle uudishimust, et näha, kui kiiresti see töötab. See oli palju lihtsam ja meeldivam, kui esimene. Nüüd ma olen mõlemad teinud," sõnas Trump.

Esimene test tehti 73-aastasele presidendile märtsi keskel ja tegemist oli meetodiga, mille tulemused selgusid alles mitme tunni pärast.

Seekordne test võttis Trumpi sõnul aega minuti ja tulemused selgusid veerand tunniga.

Ühendriikides suri ööpäevaga uude koroonaviirusesse 1169 inimest, teatas neljapäeva õhtul üleilmset viiruselevikut jälgiv Johns Hopkinsi ülikool. Riigis on pandeemia algusest registreeritud 5926 surma COVID-19 tagajärjel.