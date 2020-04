Huvi ERR-i programmide venekeelsete uudiste vastu on hüppeliselt kasvanud

Eesti Rahvusringhäälingu telekanali ETV+ igapäevane mitte-eestlastest vaatajate arv on eriolukorra ajal kasvanud kaks korda, suurim tõus vaatajanumbrites on "Aktuaalse kaamera" uudistel ja kanali omasaadetel. Hüppelise kasvu on teinud ERR-i venekeelse uudisteportaali külastatavus.