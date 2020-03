USA möödus koroonaviirusesse nakatunute koguarvult Hiinast

BBC vahendas Johns Hopkinsi Ülikooli kogutud andmeid, mille järgi on koronaviirusesse nakatunuid USA-s 85 500, Hiinas 81 782 ja Itaalias 80 589.

Samas on COVID-19 surmajuhtumite arv Ühendriikides oluliselt madalam (ligi 1300), kui Hiinas (3291) ja Itaalias (8215).

Kommenteerides suurt nakatunute arvu ütles USA president Donald Trump, et see näitab ennekõike suurt testide arvu.

Asepresident Mike Pence täpsustas, et koroonaviiruse teste tehakse nüüd kõikides osariikides ja üle riigi on tehtud üle poole miljoni ehk täpsemalt 552 000 testi.

CNN-i andmetel on kõige rohkem, pea pooled juhtumid registreeritud New Yorgis.

Kui New Yorgis, Washingtonis ja Californias puhkenud haiguspuhangud on avalikkuse tähelepanu saanud nädalaid, prognoosivad tervishoiuametnikud, et järgmised kriisi epitsentrid võivad olla Michigani ja Illinoisi piirkonnad.