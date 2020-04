Valitsuse liikmed ei pea piirangute vähendamist veel põhjendatuks

Ratas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et oluline on jälgida, kui palju inimesi on viirusesse nakatunud ning palju inimesi vajab haigla- ja intensiivravi.

Isegi kui need numbrid on mõnel päeval näidanud langustrendi, on vaadeldav periood Ratase sõnul veel liiga lühike.

"Sellised ühepäevalised jõnksud, mis käivad üles ja alla, nende põhjal ei saa kindlasti teha lõplike otsuseid ja lõplike järeldusi," toonitas Ratas.

Peaminister lisas, et muu hulgas on oluline jälgida, mis toimub ülejäänud Euroopa Liidus ja naaberriikides, enne kui eriolukorra piirangute lõdvendamise suhtes midagi otsustada.

"Masstestimine on vajalik sellest viirusest väljumiseks, kui me oleme kasvufaasist läinud langusfaasi. Ja võimalik, et täiendavate puhangute kiireks kontrolli alla saamiseks. Esimene masstestimise projekt, mis on mõistlik läbi viia, on Saaremaal," ütles välisminister Urmas Reinsalu pressikonverentsil ja lisas, et hiljem saaks teha laiaulatuslikku testimist üle riigi.

Reinsalu ütles sarnaselt Ratasele, et enne, kui meetmete lõdvendamisest rääkida saab on vaja näha vähemalt kahenädalast langustendi viiruse leviku osas.

Välisminister ütles, et kõigepealt saab arutada riigisiseste piirangute muutmist ning alles hiljem tegeleda rahvusvaheliste meetmetega. Praegu on aga sellest kõigest Reinsalu hinnangul veel liiga vara rääkida. Nende teemadega saab välisministri sõnul hakata valitsus tegelema aprilli teises pooles.