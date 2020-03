Riik alustab hooldekodudes laustestimist

"Täiendavalt külastuskeelule oleme alustanud kõigi Eesti hooldekodude laustestimist koroonaviiruse suhtes. Alustame loomulikult Saaremaalt, mis on põhiosas juba tehtud tegelikult - testi tulemused on pooltes hooldekodudes teada ja teised pool tulevad täna," rääkis Kiik pühapäeval peetud pressikonverentsil.

"Lisaks veel erihoolekandele on prioriteetide seas suuremad hooldekodud ja Võrumaa hooldekodud, kuna me teame, et Võrumaal on samuti keskmisest kõrgem nakatunute osakaal," rääkis minister.

Erisuse tegemise üheks põhjuskes on ka see, et kuna hooldekodudes on inimestel sageli nagunii erinevaid tervisemuresid ja nad on nõrgema tervisega, siis võib juhtuda, et COVID-19 haigust ei avastata kohe sümptomite ilmnemisel, selgitas Kiik.

"Kuna seal on inimesed, kellel võib olla palju muid tervisehädasid ja ei ole ka koha peal võimekust kohe aru saada, välja selgitada, mis põhjusel on patsiendil enesetunne halvenenud, mis põhjusel on tekkinud palavik, köha ja muud sümptomid, siis seetõttu me teeme laustestimise, et saada teada nii töötajaskonnas kui ka klientide suhtes, nii üldhooldekodudes kui ka erihoolekandeasutustes täpse pildi," rääkis Kiik

Lähiajal saab kõigist rohkem kui 200 Eesti hooldekodust tervikpildi maakondade lõikes, ütles Kiik.

"See tähendab seda, et maakondades tuleb tagada võimekus ka hooldekodudel, mis kuuluvad valdavalt kas erasektorile või kohalikele omavalitsustele, väga selgelt isoleerida patsiente, viia COVID-19 haigusega patsiente kas haiglasse või siis eraldi blokkidesse, et ei tekiks olukorda, kus kohapealne nakatumine võib hakata laiaulatuslikult levima, kus see võib jõuda väga paljudeni, kümnete või suuremate hooldekodude puhul me räägime isegi sadadest inimestest," rääkis Kiik.

Seega tuleb veelgi karmimalt rakendada kõiki võimalikke tõkestamismeetodeid, et ära hoida võimalus, et haiguks jõuaks kõige nõrgemate sihtrühmadeni või veel enam, kui ta juba jõudnud on, lõpetas Kiik.

Kiik kinnitas ka, et testimised hooldekodudes ei tähenda Eesti testimisvõimekuse ümberjagamist, vaid uute testide tegemise lisandumist. "Testimise võimekus on Eestis võrdlemisi kõrge. Me näeme, et suudame üheaegselt testida mobiilsete brigaadidega hooldekodudes ja inimeste kodudes ning ka mobiilsetes punktides proove võtta. Testimiste arv hooldekodude testimisel ei jaotu ümber, vaid kasvab üle tuhande päevas," kinnitas minister.