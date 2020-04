Kaitsevägi valmistub suvel vastu võtma vähem ajateenijaid

Eelkutse suvisesse ajateenistusse peaks algama 13. juulist. Arstliku komisjoni läbinud ja eelkutse kätte saanud on üle poole kutsealustest. Eriolukorra ajal arstlikud komisjonid aga ei tööta. Kaitseväel on suveks plaanis kutsuda ligi 2000 ajateenijat.

"Praeguse seisuga on puudu 600 ajateenijat 1977-st, keda me ootame," ütles kaitseväe juhataja, kindralmajor Martin Herem.

600 puudu on üle poole pataljoni. Kaitsevägi kaalub, kuidas sellises olukorras väeliike komplekteerida – kas jagada ajateenijad laiali, nii et kõigil on vähem või jätta mõni väeliik hoopis ilma. "Üks oluline detail on see, et me tahame väljaõppes läbi viia ka relvaliikide koostööd. Ja kui mõnda relvaliiki ei ole üldse, siis ei saa seda koostööd teha," tõdes Herem.

Kaitseressursside amet ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kutsealustele arstlike komisjonide taaskäivitamine mais eeldab eriolukorra tühistamist. Kui nii peaks juhtuma, saaks lõviosa puuduvast 600 ajateenijast täis.

"Kui me eriolukorra lõppedes peaksime saama uuesti alustada oma arstlike komisjonide tööga, siis optimistliku prognoosi kohaselt 400 suudame sellest puudujäägist tagasi teha," arvas kaitseressursside ameti peadirektor Marlen Piskunov. "Kindlasti jääb juulikutsest varasemast prognoosist kuskil 200 inimest puudu."

Kaitsevalmidus on tagatud ka ilma ajateenijateta, ütles kaitseväe juhataja. Õhuturve Ämaris ei vaja ajateenijaid. Mereväe laevadele ajateenijate vajadus pole suur ja selle saab tagada. Korea liikursuurtükkidele koolitajate väljaõpe toimub, masinad ise peaks saabuma veel tänavu.