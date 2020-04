USA soovitab inimestel kanda maski, WHO mitte

Fauci soovitusel tuleks mitte kasutada meditsiinipersonalile mõeldud maske, sest neid vajavad eelkõige eesliini töötajad. Samas on Ameerika Ühendriikides viirus alles leviku alguses, viimase ööpäevaga suri viiruse tagajärjel 1480 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üleilmset viiruselevikut jälgiv Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on tegemist suurima ööpäevase ohvrite arvuga maailmas alates pandeemia algusest. USAs on viirus nõudnud üle 7000 elu ja tuvastatud nakatunuid on 274 000. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul ei kaitse mask selle kandjat.

WHO kiirabiprogrammi direktor Mike Ryan ütles, et tõendid on päris selged, et maski kandmine avalikus kohas ei kaitse inimest.

"Kuid kui haige inimene kannab maski, siis on väiksem tõenäosus levitada viirust teistele. WHO seisukoht on, et koroonaviirusega haige inimene peaks olema isolatsioonis, ja vaja on tagada, et ta seal ka püsiks.