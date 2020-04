Toomas Hendrik Ilves: majanduse kõrval on praegu esmane tagada, et Eesti rahvas jääb ellu

Eesti eelmine president Toomas Hendrik Ilves rääkis saates "Hommik Anuga", et kui 2009.–2010. aasta majanduskriisi ajal olid võimalikud lahendused suhteliselt selged, siis eesootav kriis on tundmatu maa. Majanduse kõrval on tema sõnul siiski esmane tagada, et Eesti rahvas jääb ellu.

"Pole suurt mõtet teha majandust, kui sa oled surnud. Minustki vanem põlvkond mõistis väga hästi pärast Teist maailmasõda, et peaasi on, et sa jäid ellu. Sa võid kõik muu uuesti üles ehitada. Aga kui sa kaotad elu, siis ei ole midagi teha," sõnas Ilves. Ta loodab väga, et Eesti keskendub praegu ennekõike jõuliselt rahvatervisele.

Tulevast majanduskriisist rääkides tõdes ta, et kui 2009.–2010. aasta majanduskriisi lahendamine oli poliitiline otsus, kus erinevad riigid toimisid erinevalt, kuid võimalikud lahendused olid suhtelised selged, siis praegu on ees tundmatu maa. Me isegi ei tea seda, kas see koroonaviirus muteerub.

"Kui ta muteerub, siis kui kiiresti? Kas see muutub alaliseks haiguseks, mis nagu gripp tuleb iga aasta uuesti ja muteerub mingis vormis? Lahendus selleks oleks, et me peame iga aasta saama koroonasüsti. Või on see nagu leetrid, et sul on korra olnud ja sul on igavene immuniteet? Me ei tea seda."

Selles võrrandis on liiga palju tundmatuid, et midagi ennustada, tõdes Ilves. "Küll aga on see märksa keerulisem kui see varasem kriis, kus oli kaks-kolm erinevat teed, mida minna – kas üle kulutada või kokku tõmmata. See oli poliitiline vaidlus. Aga praegu on hoopis teine asi."

Digiriik kui kohanemiseelis

Ilves rääkis, et kuigi eestlased seda ise ei tähelda, tähendab digiriik seda, et paljud osad elust ei jää seisma ja tegelikult ei pea kuhugi minema ning riigiga saab asju ajada digitaalselt.

"Kui mul oleks praegu hädavajalik uuendada autojuhilubasid siin Californias, siis ma pean minema seisma kolm-neli tundi järjekorras. Sõna otseses mõttes järjekorras inimeste vahel. Eestis ei pea seda tegema," selgitas ta.

Ilves lisas, et toimingud, mida eestlased on harjunud tegema digitaalselt ja mis panevad inimesi teistes riikides imestama, on need, mis annavad praeguses olukorras eestlastele kohanemiseelise. "Kui sa elad digitaalses maailmas, siis pole asi nii hull."