Politsei: ilus ilm tõi inimesed massiliselt välja

Kummi sõnul olid pühapäeval populaarsemaid kohad Jägala ja Keila juga, kuhu inimesed lausa massiliselt voorisid ning 2+2 reeglist kinni pidamine oli pea võimatu.

"Sinna alasse inimesi ei mahu sellises koguses, et nad saaksid järgida seda 2+2 reeglit, mis on täna väga selgelt välja öeldud ja kohustus on hoida," ütles Kumm.

"Kui me täna vaatame näiteks Jägala juga, siis seal olid konkreetsed teeääred auto autos kinni. Seal ei ole võimalik autost välja tullagi nii, et ei puutuks alla kahe meetri inimestega kokku. Me ei räägi parkimisalast, vaid ka pikalt erinevad teeääred. Võib-olla on see utreeritud võrdlus, aga sealne inimmass moodustas laulupeo rongkäiguga sarnase rongkäigu," rääkis Kumm.

"Seda on ilmselgelt liiga palju, kui inimesed sinna jõuavad oma autoga, näevad sellist olukorda, siis peaks tegelikult oma plaanid ümber tegema. Pigem siis sealt eemale sõitma ja otsima uut kohta," soovitas Kumm.

"Ega need vaatamisväärsused, mis meil looduses on, ei kao kuskile ära ja neid on alati inimestel võimalik külastada," lisas ta.

Kumm soovitas leida inimestel hõredalt asustatud alasid, kus jalutamas käia.

Perekonna mõiste erinevad tõlgendused

Probleemina tõi Kumm esile ka perekonna mõiste laiendamise, mis on toonud kaasa sugulastega grupiti jalutamise, kuhu tihti on kaasatud ka näiteks vanavanemad.

"Täna ikkagi tuleks väga selgelt endale tunnistada seda ohtu, mis selliste massikogunemistega kaasneb," sõnas Kumm.

Politsei käsitleb Kummi sõnul perekonda ikkagi ühe leibkonnana.

Kumm rääkis veel, et politseil on piirangutest kinni pidamise kontrollimiseks vajalik ressurss olemas ning abiks on ka vabatahtlikud.