Peakirurg: ameeriklased valmistugu elu karmimaks ja kurvemaks nädalaks

"Sellest saab meie Pearl Harbori hetk, meie 9/11 hetk," ütles asetervishoiuministrile otseselt alluv USA peakirurg viitseadmiral Jerome Adams uudistekanalile Fox News, viidates Teise maailmasõja aegsele jaapanlaste üllatusrünnakule Hawaii osariigis paiknevale mereväebaasile ja 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutele.

Samas nägi New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo New Yorgi linnas, mis on USA koroonaviiruse pandeemia peamine epitsenter, lootuskiiri paistmas. Cuomo sõnul on igapäevane surmade arv linnas vähenenud koos intensiivravile toodud patsientide ning hingamisaparaatide alla pandud inimeste hulgaga.

Siiski hoiatas Cuomo, et on veel liialt vara öelda, mida täpsemalt nende arvude langus pikemas perspektiivis tähendab.

Ka Itaalia ja Hispaania on teatanud viimastel päevadel madalaimat ööpäevaga surnud inimeste arvu. Itaalias polnud enam kui kahe nädala jooksul olnud surnute arv sedavõrd madal, 525, ütles pühapäeval tsiviilkaitseameti ülem Angelo Borrelli. Samas manitses ka tema veel mitte valvsust kaotama, kuigi uusi nakkusjuhtumeid lisandus pühapäeval 4316 ja varasemalt on pikka aega ületanud ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtumite arv 6000 piiri.

Hispaanias on surmajuhtude arv langenud kolmandat päeva järjest, 674 surnuni, mis on viimase nädala jooksul esimene kord, kui sealne ööpäevaga surnud inimeste arv on alla 800.

USA administratsiooni juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci ütles pühapäeval, et loodab uute nakkusjuhtumite kasvu tempo aeglustumist ja püsimist peatselt.

Samas väljendas Fauci kahtlust, et sel aastal on võimalik COVID-19 viirust täielikult välja juurida, mis tähendab, et USA võib näha järgmisel gripihooajal koroonaviirusesse nakatuvate inimeste arvu kasvu.