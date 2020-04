Levira pani ette säilitada digilevi paralleeledastus 2022. aasta lõpuni

AS Levira andis ERR-ile, kultuuriministeeriumile ja rahandusministeeriumile saadetud kirjas teada, et ettevõte on valmis jätkama aastatel 2021–2022 digilevis telepildi paralleeledastust SD- ja HD-kvaliteedis.

Levira palus ERR-i eelarve koostamisel arvestada paralleeledastuse vajadusega ja planeerida kulutusi vastavalt.

"Toetan mõtet, et sarnaselt 2020. aastaga eraldaks rahandusministeerium täiendava summa paralleeledastuse jätkamiseks veel 2021. ja 2022. eelarvesse, arvestades seda, et vanade telerite uute vastu vahetamine on toimunud oodatust aeglasemalt ja praeguses olukorras sellist telerite vahetust majapidamistele ennetavalt peale sundida poleks kindlasti otstarbekas," ütles ERR-i juhatuse esimees Erik Roose. "Vastavalt 2020 Leviraga sõlmitud lepingule oli täiendav kulu 250 000 eurot aastas, millele lisandub käibemaks."

Kantar Emori äsjavalminud uuringu kohaselt jõuab telepilt ligi 100 000 Eesti pereni ainult digilevi kaudu ning digilevist sõltuvate televaatajate koguarv ulatub ligi 200 000 inimeseni. Viimase aastaga on tõusnud antenniga telepilti vastu võtvate telerite keskmine vanus, mis tähendab, et paljudele ei ole kättesaadav kõrglahutusega (HD) telepilt, teatas Levira.

"Õhu kaudu saab vaadata digilevi telekanaleid hajaasustusaladel, kus puudub kaabelvõrk. Levira mastide ning antenni kaudu jõuab telepilt sel moel ka vähemkindlustatud peredeni, kes vaatavad antenniga tasuta vabalevis olevaid ERR-i kanaleid ja kasutavad vanemat telerit. Lisaks on digilevi kanalid lisaks raadiole hea vahend oluliste sõnumite edastamiseks kriisisituatsioonis," ütles Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Tammiste lisas, et hetkel on digilevi vaatajate arv kindlasti suurem, sest seoses eriolukorraga on paljud inimesed kolinud ajutiselt maale, kus muidu on võimalik kasutada vaid mobiilset internetti ning kaabeltelevisiooni jaoks vajalik püsiühendus puudub. Samas saab kõikjal Eestis telekanaleid vaadata tavaantenniga ja nii vähendada mobiilinterneti koormust.

Kantar Emori uuringu kohaselt on vanemate kui nelja aasta vanuste telerimudelite osakaal digilevi vaatajate seas tõusnud aastaga 38 protsendilt 56 protsendile.