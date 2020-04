Kauplusekettide e-poed ägavad tellimuste tulva all

Kuna paljud inimesed väldivad koroonaviiruse kartuses poeskäimist ja tellivad vajaliku toidu ja tarbekaubad kohale e-poodidest, on nii Coop kui ka Selver palganud juurde kullereid ja komplekteerijaid, kuid sellest hoolimata on kojutellimise järjekorrad tavatult pikad.

Selveri komplekteerimismahud on eriolukorra eelse perioodiga võrreldes suurenenud poole võrra, ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Rivo Veski ERR-ile.

"Tegeleme aktiivselt komplekteerimisvõimekuse suurendamisega. Täna on avatud tarneaknad kümme päeva ette ja need on sisuliselt täis. Sõltuvalt komplekteerimise protsessi võimekusest avame neid jooksvalt. Seda vaid siis, kui näeme võimalust suurema arvu tellimuste teenindamiseks," lausus ta.

Ka Coop tõstis alates ostupaanika esimestest päevadest oma e-poe võimekust mitu korda. Juurde on palgatud nii kullereid kui ka komplekteerijaid ning kaasatud teistest sektoritest seisma jäänud külmasüsteemidega kaubikuid.

"eCoopis saab kaupa ette tellida kuni kuueks päevaks ning kuni tänaseni on kõik ajad kuus päeva ette broneeritud, seda nii koju kui ka toidukappi tellides," tõdes Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Kumbki poekett ei avaldanud, kui palju nad on lisatööjõudu palganud, kuid pikkade järjekordade põhjuseks ei ole Veski sõnul mitte töötajate- või autodepuudus - kullerid on olemas ja autod ootavad -, vaid pudelikaelaks on komplekteerimiskeskus.

Üks niisugune keskus on võrreldav ühe kauplusega, aga nii nagu poes läheks kitsaks, kui sinna korraga tuua kolme-nelja poe kliendid, siis on raske ka komplekteerimiskeskuses, kus riiulite vahel pole enam ruumi liikuda ega töötajaid kuskile paigutada.

"Oleme avanud ka öövahetuse, aga ikka ei jõua nõudlust ära teenindada," tunnistas Veski.

Nii Selveris kui Coopis on suurima e-poest ostetavate kaupade osakaaluga jätkuvalt igapäevased toidukaubad, kuid Miido sõnul selle erinevusega, et kogused on varasemast suuremad - kaupa varutakse reeglina vähemalt nädalaks.

Ostupaanika põhilisteks ostuartikliteks on Coopi e-poes olnud riis, konservid, pastad, purgisupid, WC-paber, seebid ja muud puhastusvahendid. Selveris tõusis vahepealsel perioodil kuivainete, sügavkülmutatud toodete, paber- ja hügieenikaupade osakaal, kuid Veski märkis, et mahulises vaates on sada populaarsemat toodet sisuliselt samad, mis eriolukorraeelsel perioodil. Nii nagu Coopis, on ka Selveri e-poes täheldatud keskmise tellimuse suurenemist - võrreldes aastatagusega on see Veski sõnul sisuliselt kahekordistunud.

Infot, kui palju on Selveri e-pood käivet kasvatanud, poekett välja anda ei saa, kuna raporteerib oma majandustulemusi börsile. Veski märkis vaid, et varasem 30-40-protsendiline kasv on asendunud olulise hüppega.

E-kaubandust ootab uus ajastu

Koroonakriisi tõttu tavapoe asemel e-poode kasutama õppinud klientidest osa jääb ilmselt neid teenuseid kasutama ka siis, kui kriis on seljatatud.

Veski hinnangul algab e-kaubandusele pärast olukorra normaliseerumist uus ajastu. sest teenust on kasutanud tuhanded kliendid, kes seda varem ei ole teinud ega selleks põhjust näinud. Nüüd aga ei ole neil enam põhjust, miks ei võiks seda ka tulevikus kasutada.

"Kõik e-kanalid tegelevad täna selle nimel, et oluliselt suurenenud nõudlust ära teenindada. Kui mugavusteenus on alati, kiirelt ja kvaliteetselt kättesaadav, jagub sellele ka tarbijaskonda piisavalt," lisas ta.

Miido märkis, et nii nagu iga uus asi, on ka toidukauba e-kaubandus vajanud veidi harjumist, kuid üldine muster on varasemalt olnud see, et kui juba ühe korra e-poest süüa koju või toidukappi tellida, siis tehakse seda ka teine ja kolmas kord.

"Seega on igati põhjust arvata, et inimesed kes praeguse kriisi ajal tellivad kaupa e-poest, mõistavad selle mugavust ning teevad seda suure tõenäosusega ka pärast kriisi lõppu edasi," lausus Coopi kommunikatsioonijuht.

Pärast ostupaanika algust avas Coop ka kriisivaru e-poe, kust erinevalt tavapärastest toodetest saab valida olemasolevate pakettide vahel.