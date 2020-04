Helme tahaks Eesti ajutist lahkumist CO2 kaubandusskeemist

Rahandusminister Martin Helme ütles, et uurib võimalust, kas Eesti saaks kasvõi ajutiselt Euroopa Liidu süsinikdioksiidi (CO2) kaubandusskeemist väljuda, et elektri hinda kriisi ajal oluliselt langetada.

Valitsus langetas lisaeelarvega elektrienergia aktsiisimäära selle maksimaalse lubatud määrani ehk Euroopa Liidu miinimummäärani. Aktsiisimäär väheneb 4,47 eurolt ühele eurole megavatt-tunni kohta, mis toob tarbijatele kaasa elektrihinna odavnemise 3,1 protsendi võrra.

"Me langetasime neli ja pool korda elektriaktsiisi. Tõsi see ei tähenda, et elektri hind neli ja pool korda langeb, sest et elektriaktsiis on elektri hinnast ainult üks osa," sõnas Helme nädalavahetusel Tre Raadio saates.

Kui tahta langetada elektri hinda päriselt palju, siis peaks Eesti Helme sõnul astuma välja CO2 kaubandusskeemist.

"Tänasel päeval pool elektri hinnast moodustab CO2 hind. Ma olen siin ka teinud väikest uurimistööd ja palunud ka keskkonnaministeeriumil teha väikest uurimistööd, kuidas me sellest CO2 skeemist saaksime kas või ajutiselt väljuda. Aga see on kõige suurem osa hinnakomponendist üldse, nii-öelda administratiivne hind," sõnas Helme.

Helme lisas, et Eestis on elektri hind nii kallis, et paljud ettevõtted ei too sellepärast tootmist Eestisse.

"Elekter on meil kallim kui Soomes ja Rootsis," sõnas rahandusminister. Ja lisas, et kui aktsiisid ja muud maksud on Eestis tootmisele liiga kõrged, siis tähendab see omakorda ka madalaid palku.

"See on ettevõttele ühendatud anumate süsteem. Kui maksud on väga kõrged, siis pead hinda alla pressima, ja seda tehakse meil ikka palga arvelt."

ERR on palanud teemale ka keskkonnaministeeriumi kommentaari ja edastab selle esimesel võimalusel.