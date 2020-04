Fortaco kurdab tööjõupuuduse üle

Soome kapitalil põhinev ettevõte Fortaco Estonia on aastaid tegelenud tootmise automatiseerimisega ja nõudlus oskustööliste järele ei ole kuhugi kadunud. Iga aastaga on sobivaid inimesi kohapealt üha raskem leida, seepärast palgatakse töötajaid Ukrainast.

Fortaco Narva tehases töötab veidi alla viiesaja inimese. Ukrainlasi on nende seas kõigest paarkümmend. Näiteks Ukraina keevitajad, kes on Narvas elanud juba kaks aastat. Ettevõttes on nad kõrgelt hinnatud töötajad ja praktiliselt oma inimesed. Kõik nad sooviksid Eestisse jääda, kui lubatakse.

"Mulle siin meeldib. Lihtsalt meeldib. Ma armastan töötada. Iga inimene peaks töötama oma kodumaal, kuid Ukrainas makstakse vähe, seepärast peab välismaale sõitma," rääkis keevitaja Igor.



"Töötame kedagi alt vedamata. Kvaliteediga on kõik korras. Arvan, et küsimusi meie töö suhtes ei peaks olema," lisas samuti keevitajana töötav ukrainlane Valentin.



Fortaco juhtkond möönab, et kriisi ajal tuleks ettevõte võõrtööjõuta toime, kui aga majandus kasvule pöörab, läheb ilma ukrainlasteta raskeks.

"Kohalik tööturg ei suuda rahuldada tööstuse vajadust töökäte järele, seepärast on võõrtöölised meile suureks abiks. Kõrge kvalifikatsiooni ja väga kõrge

vastutustundega inimesed," sõnas Fortaco Estonia OÜ juhatuse liige Larissa Šabunova.

Fortaco nõuetele vastava keevitaja väljaõpetamisele võib kuluda kuni kaks aastat, kutsekooli lõpetaja saab tehases tööd peale pooleaastast koolitust. Kuid sobivaid inimesi napib.

"Meie inimesed sõidavad Soome ja teistesse riikidesse. Eesti kaotab oma tööjõudu. Kuidas kindlustada kohapeal vajalikke töökäsi, see on suur küsimus," ütles Šabunova veel.



Fortacol on kavas Narvas tootmist laiendada, see aga tähendab, et nõudlus oskustööliste järele aina kasvab.