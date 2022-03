Ida-Viru suurfirmad leidsid Venemaa toormele kallima asenduse

Sillamäe Silmet ostab enamiku haruldaste muldmetallide tootmiseks vajamineva toorme Venemaalt ja sellele asendust leida oleks raske. Õnneks pole Solikamski tehas ega selle omanikud sanktsioonide alla sattunud, kuid probleemiks on osutunud toorme eest maksmine.

"Maksmise protseduur on läinud oluliselt pikemaks ja kui siin meie enda pangad küsivad makse kontrollimiseks kuu aega aega, siis meie äris käib kogu tooraine tarne ettemaksuga ja oodata, et klient ootab selle kuu aega, ta võib selle toorme maha müüa Hiinasse. Lihtsalt kontrollitakse seda iga päev muutuvat sanktsioonide listi. Meile antakse teada, et 30 päeva jooksul me võtame vastu otsuse, mis teie maksest edasi saab," selgitas NPM Silmet OÜ juhatuse liige Raivo Vasnu.

Haruldaste metallide ja muldmetallide tootmiseks vajalikud kemikaalid on sanktsioonidega muutunud mitu korda kallimaks.

"Osa põhikemikaale tuli Valgevenest, Venemaalt. Muidugi, meil on iga kemikaali jaoks vähemasti kolm tarnijat, aga kui neist kolmest kaks ära kaovad, see annab kolmandale võimaluse tõsta hinda kaks korda, kolm korda," ütles Vasnu.

Narva Fortaco tehasel oli Ukrainas ja Venemaal kaks metallitarnijat, kuid nende osakaal oli väga väike. Asendus leiti kiiresti, kuid üldine toorme hinnatõus on meeletu.

"Me ei tea, kas hinnatõus on peatunud või jätkub. Kired turgudel möllavad, seepärast on põhiliseks lahendamist vajavaks probleemiks küsimus meie tellijatega, mis saab meie toodete hindadest. Sellist hinnatõusu alla neelata ei suuda ükski ettevõte," rääkis Fortaco Estonia OÜ juhatuse liige Larissa Šabunova.

Kui Fortacol on toorme hinnatõus müügilepingutesse sisse kirjutatud ja ettevõte saab toodete hinda tõsta, siis Silmeti tehasel on pikaajalised lepingud, mis hinnatõusu ette ei näe.