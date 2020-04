Tallinnas kasvas koolitoidu soovijate arv nädalaga kümme korda

Kui eelmisel nädalal, mil Tallinn teatas, et sooja koolilõunat enam soovijatele ei pakuta ning hakkas jagama nädalaks mõeldud toidupakke, oli koolilõuna soovijaid 1200, siis käesolevaks nädalaks on soovijate arv juba 11 550.

Linnapea Mihhail Kõlvart ütles kolmapäeval, et kuigi toidupakkide soovijate arvu kasv on olnud suur, ei hakka linn kontrollima, kas soovijad toiduaineid ka tegelikult vajavad.

"Me lähtume sellest, et tugi peab olema tagatud kõigile lastele, kes seda vajavad. Kontrollima me seda ei hakka. Lähtume sellest, et kui laps tuleb koolitoidu järele, siis selleks on ka vajadus," ütles Kõlvart.

Linnapea kutsus lapsevanemaid vastutustundlikult käituma ning mitte kurjasti ära kasutama linna pakutavat abi.

"Kutsume vanemaid mõistlikult üles võimalust kasutama. Kui vajadust reaalselt pole, siis toiduainete varuksvõtmine ei ole adekvaatne, mõistlik ega vastutustundlik. Võimalus on tagatud, aga loodame, et kõik teevad õigeid valikud, sest nii või teisiti tähendab kooli järele minek kontakte," rääkis Kõlvart, ning lisas, et kui ühiskonnas ei toimi iseregulatsioon, on ka väga raske kriisist välja tulla.

Tallinna koolilastele mõeldud toidupakid sisaldavad toiduaineid kuue päeva lõunasöökide valmistamiseks. Eelmisel nädalal olid pakis must leib, kurk, tomat ja porgandid, õunad, banaanid ja apelsin, makaronid, juust, lihapallid, purgisupp, piim ja keefir, maisikepikesed. Menüü muutub, et kasvav organism saaks mitmekesiseid toitaineid. Toidud valitakse toitlustajate ja terviseedenduse spetsialistide koostöös.