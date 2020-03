Tallinn asendab sooja koolilõuna jagamise nädalaste toidupakkidega

"Tänaseks on selge, et sellises mahus sooja koolilõuna kojuvedu meil korraldada ei õnnestu (puudu on teenuse osutajatest) või oleks selle korraldus selline, mis ei tagaks tervisekaitse eeskirjade täitmist. Sellest tulenevalt oleme vastu võtnud otsuse, et alates kolmapäevast, 1. aprillist, jagame õpilastele toidupaki, mis sisaldab kuue päeva lõunasöökide valmistamiseks vajalikke toiduaineid," seisab haridusameti poolt Tallinna koolidele saadetud kirjas.

Kolmapäeval on ülemineku päev – viimast korda jagatakse sooja koolilõunat ning lisaks saavad toidupaki kõik need 1600 last, kes seni on koolilõunal järgi käinud, ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ERR-ile. Edaspidi tuleb toidupakkidel kord nädalas hakata järel käima, erandid tehakse kojuveoga neile, kel pole mingil põhjusel võimalik pakile ise kooli järele tulla, lausus Kõlvart.

Toidupakid sisaldavad toiduaineid kuue päeva lõunasöökide valmistamiseks. Esimesel korral on pakis must leib, kurk, tomat ja porgandid; õunad, banaanid ja apelsin; makaronid, juust, lihapallid, purgisupp, piim ja keefir; maisikepikesed, teatas linnavalitsus. "Edaspidi menüü muutub, et kasvav organism saaks mitmekesiseid toitaineid. Toidud valitakse toitlustajate ja terviseedenduse spetsialistide koostöös," märgiti teates.

1. aprillil saavad paki kõik lapsed, kes ka seni on koolilõunal järel käinud.

Kui praegusele 1600 koolilapsele soovijaid tekib juurde, siis peavad koolid soovijate nimekirja kokku koguma ja edastama haridusametile.

Haridusameti plaani järgi toimetatakse õpilaste pakid kodulähedasse kooli, kust lapsed need ilma liigse rändamiseta kätte saavad.

"Kuna kuueks päevaks mõeldud toidupakk on ilmselt ka päris raske, võiksite peredega suheldes sellestki märku anda – ehk õnnestub pakile järgi saata hoopis vanem või hooldaja. Nagu siiani, peame ka toidupakkide jagamisel veenduma, et kõik viiruse tõkestamiseks vajalikud hügieeninõuded oleksid täidetud," teatas haridusamet koolidele.

Toidupaki kättesaamise juhiseid saavad lapsevanemad ja õpilased koolilt. Järgmine toidupakk antakse õpilastele üle 8. aprillil.

Tallinna kriisikomisjon otsustas 17. märtsil korraldada abivajavatele õpilastele sooja koolilõuna pakkumise. Koolilõuna saamiseks tuli perel endast koolile teada anda, sest toit tellitakse vastavalt soovijate arvule.