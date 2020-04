Aabi sõnul jagatakse maskid kaupmeestele ja toiduainetootjatele vastavalt liitudele laekunud taotlustele. Logistikaga seotud kulud katavad organisatsioonid ise.

"See annetus on esimese vajaduse leevendamiseks. Loodan, et kättesaadavuse paranedes suudavad ettevõtjad edaspidi kaitsevahendeid ise hankida. Aga jälgime olukorda ja oleme valmis ka tulevikus aitama," ütles Aab.

Kauplustele kehtivad eriolukorras mitmed nõuded – tuleb jälgida inimeste arvu ruutmeetri kohta ja sissepääsude juures peavad olema desovahendid. Seni kauplustel ei ole olnud võimalik hankida piisavalt kaitsemakse, sest praeguses eriolukorras on nende saadavus raskendatud, märkis Aab.

"Mitmed kauplused on võtnud kasutusele müüjate ja külastajate kaitseks visiirid. Samas ostusaalis toimetavad teenindajad on kaitseta," lisas minister.

Kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ja tervishoiu eesliini töötajate jaoks on isikukaitsevahendite varud kuuks ajaks riiklike tarnetega tagatud. Sel nädalal jõuavad järgmised kogused päästeameti abiga kohale üle Eesti. Seepärast saab riik nüüd aidata ka ettevõtjaid, teatas rahandusministeerium.